Kerk overstroomd of niet, dit bruidspaar laat zich niet afschrikken Drie doden door overstromingen in Filipijnen

13 augustus 2018

07u51

Bron: Belga, VTM Nieuws 3 De Filipijnen zijn in de ban van zware overstromingen. Maar een koppel dat op trouwen stond in de stad Bulacan, liet zich alleszins niet tegenhouden door de regen. Op beelden is te zien hoe de bruid naar het altaar stapt in een overstroomde kerk.

Bij overstromingen in de Filipijnse hoofdstad en de noordelijke provincies zijn afgelopen weekend drie mensen verdronken en bijna 60.000 anderen ontheemd. Dat zegt het nationale rampenbeheeragentschap.

Meer dan 1 miljoen mensen zijn getroffen door de overstromingen, met water dat tot 180 centimeter hoog stond in sommige gebieden in Manilla, aldus het agentschap. Ruim 33.000 bewoners van de hoofdstad moesten uit hun woningen vluchten. In tien noordelijke provincies zijn zowat 26.000 mensen ontheemd.

Onder de dodelijke slachtoffers zijn een 36-jarige man en een 61-jarige vrouw die verdronken in overstromingen in Quezon en Marikina. Een 50-jarige man viel in een beek in Quezon en werd door de sterke stroming meegesleurd.

In de getroffen gebieden zijn scholen en regeringskantoren gesloten.

Volgens de weerdienst voeden twee tropische stormen - Leepi en Yagi ten noorden van de Filipijnen - de moesson die de hevige regenval veroorzaakt. Het slechte weer zou nog aanhouden tot het midden van de week. De bevolking is gewaarschuwd voor overstromingen en aardverschuivingen.