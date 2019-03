Kerk moet drie Chileense slachtoffers seksueel misbruik elk 130.000 euro betalen HR

27 maart 2019

21u47

Bron: ANP 0 Buitenland De Rooms-Katholieke kerk moet een schadevergoeding betalen aan drie slachtoffers van seksueel misbruik in Chili. Een hof van beroep in Santiago oordeelde dat ze ieder omgerekend een kleine 130.000 euro moeten krijgen.

De drie beschuldigen de voormalige Chileens priester Fernando Karadima ervan dat hij hen tientallen jaren geleden seksueel heeft misbruikt. Karadima wordt gezien als de spil in het omvangrijke misbruikschandaal dat in het Zuid-Amerikaanse land aan het licht is gekomen.

Bekijk ook:

Ex-bisschop Vangheluwe dient klacht in tegen man die hem beschuldigt van seksueel misbruik.

Paus belooft einde van doofpotaffaires rond seksueel misbruik in de Kerk.