Kerk kreeg het in 2018 hard te verduren: wereldwijd 35 priesters vermoord kg

31 december 2018

15u53

Bron: Belga 1 In het bijna afgelopen jaar zijn veertig kerkelijke medewerkers, onder wie 35 priesters, vermoord. Dat is bijna dubbel zo veel als in 2017, zo heeft Kerknet gemeld. De slachtoffers van het geweld zijn 35 priesters, één seminarist en vier leken. In de lijst verdringt Afrika na acht jaar opnieuw Latijns-Amerika.

Op het Afrikaanse continent werden in 2018 in totaal 21 kerkelijke medewerkers vermoord: 19 priesters, een seminarist en een leek. In Amerika werden vijftien medewerkers gedood (twaalf priesters en drie leken), en in Azië drie priesters. Er was ook een slachtoffer in Europa, met name in Berlijn. In februari werd er een Congolese priester vermoord bij een uit de hand gelopen discussie in Charlottenburg.



Het gevaarlijkste land was opnieuw Mexico (zeven doden), gevolgd door Nigeria (zes doden) en de Centraal-Afrikaanse Republiek (vijf doden). In Congo zijn drie kerkelijke medewerkers gedood, en in Colombia en Nicaragua twee.



In 2017 werden 23 kerkelijke medewerkers omgebracht. In de cijfers zijn ook kerkwerkers die bij een roofoverval om het leven kwamen meegerekend, verduidelijkt het katholieke internetportaal.