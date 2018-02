Kerk geschokt door haatmisdrijven tegen christenen in Duitsland Karen Van Eyken

09 februari 2018

17u59

Bron: Frankfurter Allgemeine 417 De Duitse katholieke kerk vindt de toename van haatmisdrijven tegen christenen schrikbarend en trekt aan de alarmbel. Volgens aartsbisschop Ludwig Schick is "de hoogste waakzaamheid geboden". Dat zei hij tijdens een interview met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine.

Schick wijst erop dat er een verruwing in de maatschappij gaande is. Hij benadrukt dat de haat tegen gelovige mensen in het algemeen is gestegen, ook tegen Joden en moslims.

De aartsbisschop wijst op "tendensen van radicalisering" onder bepaalde groepen moslims en andere groepen in de samenleving. "Dat brengt het vreedzaam samenleven in gevaar", stelt hij.

100 aanvallen

Vorig jaar waren er bijna 100 aanvallen tegen christenen in Duitsland. Daaronder een moord, negen verwondingen en een geval van brandstichting. In ongeveer een kwart van de gevallen werden kerken en christelijke symbolen geviseerd. Bij minstens veertien gevallen deed het conflict zich voor tussen asielzoekers onderling.

Sinds 2014 zijn heel wat vluchtelingen uit het Midden-Oosten naar Duitsland gekomen. "Ongetwijfeld zijn er sommigen die de liberale orde van ons land niet begrijpen of accepteren, ook diegenen die niet als vluchteling maar wel als terrorist zijn gekomen", meent Schick. "Dit kan men niet zo laten."

Maar de aartsbisschop erkent eveneens dat de meerderheid van de oorlogsvluchtelingen wel de verwezenlijkingen van onze samenleving waarderen en accepteren.

"Je kunt niet in onze samenleving aankomen als je haar waarden niet op prijs stelt", meent aartsbisschop Schick. "Hoe wil je in een land leven als burger onder de burgers, als je de gelovigen veracht die behoren tot de meerderheidsreligie!"