Kent u deze man? Verdachte die Nederlandse conductrice (63) bewusteloos sloeg had Vlaams accent

12 november 2019

21u24

Bron: AD.nl, Opsporing Verzocht 85 Een zwartrijder in Nederland heeft een 63-jarige conductrice bewusteloos geslagen op station Breda omdat hij betrapt werd zonder kaartje. Dit gebeurde op 28 september, maar de verdachte is nog altijd spoorloos. “Dit is een zaak waar je heel boos van wordt”, zegt een politiewoordvoerder. Het Nederlandse programma Opsporing Verzocht deelde beelden van de aanval en de verdachte.

De conductrice werkte in de internationale trein vanuit Brussel naar Amsterdam. Rond 18 uur controleerde ze die zaterdag een jongeman, die geen vervoersbewijs kon tonen. Een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen (NS) vertelt dat ze met hem een gesprek probeerde te voeren, maar hij stond op en werd verbaal agressief.

Omdat de conductrice wist dat ze met een gesprek niet verder zou komen, vertelde ze de jongen dat hij op Breda alsnog een kaartje mocht kopen. “Ze schatte in dat ze de situatie moest de-escaleren en ging bij hem weg”, aldus een woordvoerder van de NS.

“Laag en laf”

Maar op het moment dat de trein in Breda stopte en de conductrice - “die het akkefietje alweer vergeten was” - uitstapte om koffie te gaan halen, kreeg ze een harde klap met zijn vuist op haar hoofd. Daarna sloeg hij op de vlucht. Een man probeerde hem nog te tackelen, maar hij sprong over zijn been.

Dat staat op beeld, zegt de politiewoordvoerder. “Iemand van achteren aanvallen is laag en laf.” De politie hoopt dat omstanders zich alsnog melden, in de hoop de verdachte te vinden.

De verdacht heeft een Vlaams accent en stapte vermoedelijk in Tienen op de internationale trein van Brussel naar Amsterdam. Hij is ongeveer 1m65 groot en zo’n 25 jaar oud. Hij had kort donker haar, dat aan de zijkanten wat opgeschoren was, en droeg een witte trainingsvest, zwarte broek en zwarte schoenen.

Bekijk hier de camerabeelden: