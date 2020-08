Keniaanse vrouwen doorbreken taboe: “Team Lioness patrouilleert tegen stropers die de buurt teisteren” Michelle Desmet

14 augustus 2020

13u35

Bron: AP 0 Op de uitgestrekte vlaktes aan de voet van de Kilimanjaro doorbreken vrouwelijke natuurwachters het glazen plafond. Ze trotseren de lokale normen die al eeuwenlang zijn doorgegeven waarbij vrouwen geen activiteiten buitenshuis mogen hebben.

In de Keniaanse traditie horen vrouwen huishoudelijke taken uit te voeren. Maar deze dames patrouilleren tegen stropers die de buurt teisteren. De acht Masai-vrouwen, ook wel bekend als “Team Lioness”, maken deel uit van de 76 lokale rangers die luipaarden, olifanten, giraffen en andere dieren in het wild bewaken in het gebied rond het Amboseli National Park in Kenia.



De leden van “Team Lioness” verzetten zich tegen de traditie en hopen dat hun daden voor een mentaliteitsverandering zullen zorgen bij de lokale bevolking.

“Te zwak als vrouw”

“Eerst dachten de leden van de gemeenschap dat ik het niet zou redden omdat ze vonden dat ik te zwak was als vrouw. Onze rol in de gemeenschap beperkte zich tot het zorgen voor de kinderen en instaan voor het huishouden. Volgens hen is de job van ranger enkel voor mannen", vertelde de 24-jarige Purity Amleset tijdens een patrouille. Het leek wel een plaatje, tientallen olifanten graasden in het moerasland met de hoogste berg van Afrika op de achtergrond. De dieren lopen vrij rond in het park.

Medelijden met andere meisjes en vrouwen

Amleset zei dat ze geluk had dat haar ouders haar naar school brachten. “Ik heb medelijden met sommige meisjes uit dezelfde gemeenschap waar ik vandaan kwam, ze gingen niet naar school. Ze werden gedwongen te trouwen toen ze nog te jong waren”, zei ze. “Op de leeftijd van 13 tot 15 jaar werden ze gedwongen moeder te zijn, terwijl ze op dat moment geen moeder zouden moeten zijn.”

Patrick Papatiti, het hoofd van de gemeenschapswachters van de Olgulului-Ololarashi-ranch rond het nationale park, zei dat het idee voor een volledig vrouwelijke rangergroep ongeveer twee jaar geleden terrein won toen de ranch, eigendom van de Masai-gemeenschap, begon te werken met het Internationaal Fonds voor Dierenwelzijn.

“Niet-accepteren van de samenleving”

Toen het idee naar de leiding van de ranch werd gebracht, “waren de vrouwen een beetje aarzelend, niet omdat ze het geen goed idee vonden, maar omdat ze geloofden dat de samenleving het niet zou accepteren”, klinkt het. “Maar we geloofden in hen en wisten dat ze het even goed gingen doen als mannen”, zei Papatiti.

De Masai, de bevolking die in het noorden van Tanzania en centraal en in het zuiden van Kenia leeft, herken je aan de rode doeken en opvallende versieringen.

