Keniaanse rechtbank veroordeelt voor het eerst gedwongen anaal onderzoek voor homoseksuelen

22 maart 2018

15u36

Bron: Belga 2 Mannen aan een gedwongen anaal onderzoek onderwerpen om na te gaan of zij homoseksueel zijn, is illegaal, zo oordeelde een Keniaanse rechtbank donderdag. Het vonnis werd in holebigroepen en door de National Gay and Lesbian Human Rights Commission verwelkomd.

Homoseksualiteit is, zoals in vele Afrikaanse landen, verboden in Kenia. Mannen waarvan vermoed werden dat ze seks hadden met andere mannen, konden daarom worden gedwongen om een anaal onderzoek te ondergaan. Daar maakt de uitspraak van de rechtbank nu een einde aan. De praktijk zou grenzen aan marteling, volgens de rechters.

De Keniaanse holebivereniging National Gay and Lesbian Human Rights Commission liet weten dat ze tevreden zijn met de uitspraak. "We zijn dankbaar dat het hof van beroep de rechten van de Keniaanse burgers voorop heeft geplaatst," zei het hoofd van legale zaken Njeri Gateru in een statement. "Met deze uitspraak zeggen de rechters dat we het allen het recht hebben om met respect behandeld te worden en onze basisrechten verdienen, zoals ook staat in de Keniaanse grondwet."

Beroep

De uitspraak spreekt een voorgaand oordeel uit 2016 tegen. Toen trokken twee Keniaanse mannen naar de rechtbank nadat zij aan een anaal onderzoek werden onderworpen. Volgens hen waren de testen vernederend en werden ze door de politie gedwongen om mee te werken. De rechter in Mombasa ging daar niet mee akkoord. Hij verwierp hun klacht en oordeelde toen nog dat het onderzoek wel degelijk wettig was. Daarop gingen de mannen in beroep, wat leidde tot de huidige uitspraak.

Grondwettelijk

De veroordeling van het onderzoek kan een mogelijke doorbraak betekenen voor een andere belangrijke uitspraak die volgende maand gepland staat. Dan wordt door het Keniaanse hooggerechtshof beslist of het verbod op homoseksualiteit al dan niet grondwettelijk is. Momenteel kunnen homoseksuelen in Kenia tot maximum 14 jaar celstraf krijgen.