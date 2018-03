Keniaanse president en oppositieleider maken een einde aan maandenlang conflict kg

09 maart 2018

13u55

Bron: Belga 0 De Keniaanse president Uhuru Kenyatta en oppositieleider Raila Odinga, die beiden claimen president van Kenia te zijn, hebben vrijdag een uitzonderlijke gezamenlijke persconferentie belegd. Ze beloofden hun verschillen opzij te leggen.

"We zijn tot een vergelijk gekomen", zei Kenyatta. "Vanaf vandaag starten we een proces om ons volk samen te brengen. Dit betekent een nieuw begin voor ons land." Kenyatta noemde Odinga zijn "broer". Het was de eerste keer, sinds de heruitgave van de presidentsverkiezingen op 26 oktober, dat de twee politici samen in het openbaar optraden.

"Tijd om discussie op te lossen"

Odinga weigerde tot nu toe te aanvaarden dat hij de presidentsverkiezingen van vorig jaar had verloren. Kenyatta was daar uitgeroepen tot winnaar, en hij zei vrijdag dat het belangrijk is verlies toe te kunnen geven.

"De tijd is gekomen om onze discussiepunten op te lossen", zei Odinga van zijn kant. "We weigeren om onze verschillen ons land te laten doden." Eind januari liet Odinga zichzelf nog inzweren als "president van het volk".

100 doden

Kenyatta werd in oktober herkozen voor een tweede termijn. Ook in augustus won hij de verkiezingen, maar het Hooggerechtshof verklaarde die stembusgang ongeldig. Bij post-electoraal geweld vielen toen ongeveer 100 doden. Middenveld, religieuze leiders en westerse diplomaten bleven al die tijd aandringen bij de twee politici om hun verschillen bij te leggen en aan tafel te gaan voor gesprekken.