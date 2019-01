Keniaanse politie vindt achtergebleven explosieven in luxehotel Nairobi na aanslag KVE

17 januari 2019

14u20

Bron: Belga 0 Bij het doorzoeken van het luxehotel in Nairobi waar dinsdag een terroristische aanslag plaatsvond, hebben explosievenverwijderaars een explosief gevonden, zei de politie van Kenia vandaag.

"We willen het grote publiek informeren dat bomexperts nog steeds de plek van het Dusit-incident (Dusit is het hotel waar de aanslag plaatsvond, red.) doorzoeken naar eventuele achtergebleven explosieven of boobytraps die de gedode aanvallers achtergelaten kunnen hebben", zei de politie op Twitter.



"Tot nu toe is een explosief gevonden en meegenomen voor ontploffing in een veilig gebied, aldus de politie, die ook zei dat paniek niet nodig is bij het horen van een ontploffing. "Het zal een veilige ontploffing zijn.”



Bij de urenlange aanval op het hotelcomplex dinsdagnamiddag kwamen 21 mensen om, waaronder een Brit en een Amerikaan. Terreurgroep al-Shabaab eiste de verantwoordelijkheid op. Vijf leden van de groep werden gedood tijdens de aanval.