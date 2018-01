Keniaanse oppositieleider zweert zichzelf in als president IVI

30 januari 2018

15u57

Bron: Belga 1 De Keniaanse oppositieleider Raila Odinga heeft zichzelf deze middag ingezworen als "president van het Keniaanse volk". In Uhuru Park in hoofdstad Nairobi waren een paar duizend aanhangers van Odinga opgedaagd om de "president" een eed te horen afleggen, tijdens een korte maar chaotische ceremonie. De autoriteiten hadden eerder gewaarschuwd dat zo'n ceremonie neerkwam op landverraad. Verschillende tv-zenders werden uit de ether gehaald.

Na de presidentsverkiezingen van begin augustus belandde Kenia in een politieke crisis, die nog verder aangewakkerd werd nadat het Grondwettelijk Hof de overwinning van zittend president Uhuru Kenyatta annuleerde vanwege de onregelmatigheden tijdens de stembusgang.

Eind oktober werden nieuwe verkiezingen gehouden. Odinga boycotte die verkiezingen omdat de door hem gevraagde hervormingen niet doorgevoerd waren - Kenyatta won met een ruime voorsprong. Meteen nadat Kenyatta ingezworen werd voor zijn tweede termijn, kondigde Odinga al aan dat hij een eigen plechtigheid zou houden. De Keniaanse procureur-generaal noemde dat toen hoogverraad.

Er vielen tientallen doden bij post-electoraal geweld, zowel in augustus als oktober.

"President van het volk"

Er werd deze middag gevreesd voor nieuw geweld, maar de ordediensten traden terughoudend op. Snel na het einde van de plechtigheid ging de menigte uit elkaar.

Wat de juridische gevolgen zullen zijn voor Odinga, is nog onduidelijk. Odinga sprak ook een andere eed uit dan bepaald door de Keniaanse grondwet én hij noemt zichzelf "president van het volk", niet "president". Het is ook onduidelijk of Odinga wel gesteund wordt door de rest van de oppositie: verschillende leidende figuren van de oppositiecoalitie Nasa waren afwezig.

Tv-zenders uit de ether

Maandag al hadden de verschillende mediabazen laten weten dat Kenyatta ermee had gedreigd hun licentie in te trekken als ze de ceremonie rechtstreeks zouden uitzenden. Enkele media zonden de plechtigheid toch uit, maar die uitzendingen werden uit de ether gehaald.