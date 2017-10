Keniaanse oppositieleider Odinga trekt kandidatuur voor presidentschap in KVE

17u28

Bron: Belga 0 AFP De Keniaanse oppositieleider Raila Odinga trekt zich terug uit race om het presidentschap. Odinga wil geen kandidaat meer zijn voor de herneming van presidentsverkiezingen, die op 26 oktober georganiseerd worden. De eerste stembusgang van 8 augustus was ongeldig verklaard.

Odinga zou bij de stemming van 26 oktober de enige tegenstander zijn van uittredend president Uhuru Kenyatta. Maar hij had eerder al duidelijk dat hij enkel nog zou deelnemen wanneer er enkele hervormingen aan het kiesproces zouden worden doorgevoerd. Maar omdat er niet op die vraag werd ingegaan, besluit Odinga nu om de verkiezingen te boycotten, zo deelde hij mee op een persconferentie in de hoofdstad Nairobi.



Odinga wilde onder andere een audit van het elektronisch systeem van de kiescommissie IEBC, het ontslag van verschillende IEBC-leden en de mogelijkheid dat iedereen zich kandidaat kan stellen voor de verkiezingen. De kiescommissie had namelijk bepaald dat enkel Odinga en Kenyatta op 26 oktober nog kandidaat mogen zijn. Zes anderen, die bij de verkiezingen van 8 augustus samen amper 1 procent binnenhaalden, werden uitgesloten.



De verkiezingen in augustus werden aanvankelijk gewonnen door uittredend president Kenyatta. Hij haalde 54,27 procent van de stemmen, tegen 44,74 procent voor Odinga. Maar begin september werd dat resultaat geannuleerd door het Hooggerechtshof. Dat oordeelde dat de verkiezingen niet "in overeenstemming met de grondwet verlopen waren".