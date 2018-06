Keniaanse man vermoordde meer dan duizend katten en verkocht hun vlees TV

25 juni 2018

18u08

Bron: AD.nl 15 Een man uit Kenia heeft voor de rechtbank bekend dat hij in drie jaar tijd vlees van ruim duizend katten voor consumptie heeft verkocht. Het vlees ging naar een hotel en naar verkopers van samosa, een Afrikaans gerecht waarvan kip meestal een van de bestanddelen is.

James Mukangu Kimani zei voor de rechter dat zijn klanten niet wisten dat ze kattenvlees kochten, zo meldde de Keniaanse krant Daily Nation. Kimani was opgepakt in de westelijke stad Nakuru nadat hij was betrapt tijdens het villen van een kat.

De man zei dat hij een 'gat in de markt' zag en begon met het doden van katten. Hij verkocht de vacht en het vlees en verdiende zo 4 euro per kat.

Volgens justitie handelde Kimani in strijd met de wet, omdat hij vlees verkocht dat niet was geïnspecteerd en niet geldt als geschikt voor consumptie door mensen. De rechtbank veroordeelde Kimani tot drie jaar celstraf.