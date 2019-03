Keniaanse leraar wint Global Teachers Prize: “Tijdperk van Afrika is aangebroken” IB

25 maart 2019

02u00

Bron: The Guardian, Daily Nation Kenya 0 Een leraar wiskunde en fysica uit ruraal Kenia, die het leeuwendeel van zijn salaris weggeeft om zijn armste leerlingen te helpen, is bekroond tot ’s werelds beste leraar. De man kreeg een geldprijs van maar liefst 1 miljoen dollar en versloeg meer dan tienduizend leerkrachten uit 179 landen in de race om de Global Teacher Prize 2019, die gisterenavond in Dubai werd uitgereikt.

De 36-jarige Peter Tabichi, die lid is van de orde der Franciscanen, kreeg de prijs uit handen van acteur Hugh Jackman tijdens de ceremonie in Dubai. Bij de titel hoort een bedrag van 1 miljoen dollar, dat besteedt moet worden aan onderwijsdoelen. Het prijzengeld wordt over een periode van tien jaar in gelijke delen uitbetaald. Tabichi, die samen met negen andere leraren, onder wie een Nederlandse, was doorgedrongen tot de finale, is nu ook wereldwijd ambassadeur voor de Varkey Foundation, de organisatie achter de prijs.

lees verder onder de foto:

Tabichi geeft zo’n tachtig procent van zijn inkomen weg om zijn armste leerlingen te ondersteunen en hen te helpen met de aanschaf van schooluniformen en boeken. Hij geeft les in een arme en overbevolkte middelbare school (er is een leraar voor 58 kinderen) in Pwani Village, in een afgelegen gebied in Nakuru in de Keniaanse Rift Vallei. Meer dan 90% van de schoolpopulatie leeft in armoede, een derde is wees of heeft slechts een ouder.

Die deprimerende statistieken weerhouden Tabichi er niet van zijn leerlingen het beste onderwijs te bieden wat hij hen kan geven. Ondanks het feit dat er maar één computer in de hele school is met een slechte internetverbinding, heeft de man een ‘talentenclub’ in het leven geroepen, die de beste leerlingen extra begeleiding geeft en de bestaande wetenschapsclub zo uitgebreid dat zijn beste leerlingen nu meedingen in grote nationale en zelfs internationale wetenschapscompetities. De man leert zijn leerlingen en de gemeenschap daarnaast betere landbouwtechnieken aan en organiseerde succesvolle debatten om de spanningen tussen de verschillende stammen in de regio te ontzenuwen.

Privélessen

Tabichi en zijn vier collega’s geven leerlingen die het moeilijk hebben ook privéles in wiskunde en wetenschap en bezoeken de leerlingen bij hen thuis om hun families te leren kennen en de thuissituatie in te schatten. “Ik ben hier alleen maar vanwege de prestaties van mijn leerlingen. Deze prijs geeft hen een kans. Het vertelt de wereld dat ze kunnen doen wat ze willen”, reageerde de leraar na het ontvangen van de prijs.

“Afrika zal wetenschappers, ingenieurs en entrepreneurs voortbrengen die over de hele wereld bekend zijn. En meisjes zullen in dat verhaal een grote rol spelen. Ik geloof dat wetenschap en technologie een leidende rol kunnen spelen in het ontsluiten van het potentieel in Afrika. Het is ochtend in Afrika. De hemel is helder. Dit is het tijdperk van Afrika.”

Felicitaties van de president

De Keniaanse president Uhuru Kenyatta reageerde in een videoboodschap met feliciaties aan de 36-jarige leraar. “Peter, jouw verhaal is het verhaal van Afrika, een jong continent dat barst van het talent!”

De prijs, die vorig jaar nog gewonnen werd door een lerares uit Noord-Londen, werd dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt en is in het leven geroepen om de belangrijke rol van leraren in de samenleving in de verf te zetten.