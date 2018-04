Keniaanse inzending voor Cannes verboden in eigen land wegens lesbische scènes Redactie

De Keniaanse film Rafiki, die volgende maand zal worden vertoond tijdens het prestigieuze Franse film festival Cannes, is in Kenia zelf vanaf vandaag verboden. Mensen die de film kijken of verspreiden, zijn strafbaar.

Rafiki (‘vriend’ in Swahili) is een liefdesverhaal over twee jonge vrouwen die een relatie met elkaar hebben, hoewel hun ouders er verschillende politieke opvattingen op nahouden. De film is gebaseerd op een kort verhaal uit 2007, geschreven door de Ugandese schrijver Monica Arac Nyeko.

Homoseksualiteit is niet toegestaan in Kenia. Mensen die een seksuele relatie aangaan met iemand van hetzelfde geslacht kunnen tot 14 jaar cel krijgen. De Keniaanse filmbond Kenya Film Classification Board (KFCB) zegt dat Rafiki ‘lesbische relaties probeert te normaliseren’. De bond verbiedt vaker dingen: vorig jaar werd de Amerikaanse animatieserie Hey Arnold nog verboden omdat deze ‘homoseksueel gedrag ophemelt’. Ook mocht in 2014 de Oscarwinnende film Wolf of Wall Street niet worden vertoond vanwege ‘extreme scenes met seks’ en ‘hedonisme’.

Wanuri Kahui, regisseur van de film, is erg teleurgesteld. Zij had gehoopt op 18+ classificatie voor Rafiki. Volgens Kahui zijn Keniaanse filmliefhebbers "volwassen" genoeg om Rafiki te kunnen waarderen. "Ik denk dat het verbannen van de film het Keniaanse publiek berooft van een gesprek over de film", zegt ze tegen de BBC.

Fans van de film en organisaties die vechten voor LHBT-rechten hebben zich al kritisch over het oordeel van de filmbond uitgesproken op sociale media. Zij gebruiken de hashtag #KFCBbansLesbianFilm om aandacht te vragen voor de omstreden beslissing.

Rafiki wordt volgende maand vertoond in het Franse Cannes als onderdeel van het jaarlijkse filmfestival.