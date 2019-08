Kenia voert eerste ruwe olie uit: “Ommekeer in toekomst van ons land” HR

26 augustus 2019

14u33

Bron: Belga 2 Buitenland In de Keniaanse havenstad Mombasa is maandag de allereerste export van ruwe olie uit het Oost-Afrikaanse land gevierd. De eerste lading olie - 200.000 vaten - werd gekocht door het Chinese bedrijf ChemChina en vertrekt per schip naar Maleisië.

De president van Kenia, Uhuru Kenyatta, rolde de Keniaanse vlag uit aan boord van de tanker die de olie zal vervoeren. “Er zijn bijzondere momenten die een ommekeer betekenen in de toekomst van ons land”, sprak de president. “De eerste uitvoer van ruwe olie is zo'n moment.”

De Britse onderneming Tullow kondigde in 2012 aan dat ze in Kenia olie had gevonden in Turkana, in het noordwesten van het land. Ze verwacht dat er 560 miljoen vaten kunnen worden opgepompt. De onderneming is ook verantwoordelijk voor de exploitatie van de bron.

Pijpleiding

In juni 2018 werd er gestart met het vervoer over de weg van ongeveer 2.000 vaten olie per dag van Turkana naar de haven van Mombasa, meer dan 1.000 kilometer verderop. De olieproductie zal echter pas op kruissnelheid komen eens er een pijpleiding is gebouwd van bijna 900 kilometer naar een haven in opbouw in Lamu, in het oosten van Kenia. Dan zouden er ongeveer 100.000 vaten per dag per schip kunnen vertrekken.