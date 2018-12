Kelsey verdween 3 weken geleden, nog twee vreemde tekstberichtjes en daarna niets meer. En nu is heel Colorado naar haar op zoek KVDS

In de Amerikaanse staat Colorado wordt al enkele weken wanhopig gezocht naar een vrouw die op mysterieuze wijze verdween. Kelsey Berreth (29) – een vluchtinstructeur en mama van een baby – werd voor het laatst gezien op 22 november. De dagen erna volgden nog twee vreemde berichtjes van haar telefoon. Daarna bleef het onrustwekkend stil.

De verloofde van de vrouw en vader van haar dochtertje van 1 jaar – Patrick Frazee (32) – zou de laatste zijn die Berreth zag. Hij verklaarde aan de politie dat hij met Kelsey afgesproken had in de namiddag van 22 november om hun dochtertje op te pikken. Het koppel woonde apart, maar had een liefdevolle relatie volgens de moeder van de vrouw.

Supermarkt

Eerder die dag was Kelsey voor het laatst in het openbaar gezien, toen ze rond de middag naar een supermarkt ging in haar woonplaats Woodlands Park, een bergdorpje twee uur ten zuiden van Denver. De politie verspreidde deze week beelden van de beveiligingscamera’s van de winkel en daarop is te zien hoe ze haar dochtertje voortduwt in een kinderwagen.





Pas anderhalve week later werd alarm geslagen. Op zondag 2 december stapte de moeder van de vrouw naar de politie omdat ze er maar niet in slaagde om haar dochter te bereiken. De politie ging naar haar huis, maar vond niets verdachts. Allebei de wagens van de vrouw stonden nog voor haar huis en behalve haar handtas en haar smartphone was er niets weg. Enkele kaneelbroodjes lagen onaangeroerd in de keuken. Niets wees erop dat de vrouw voor langere tijd vertrokken was. (lees hieronder verder)

De politie onthulde wel dat er drie dagen nadat de vrouw voor het laatst gezien was, op zondag 25 november, nog twee berichtjes verstuurd werden van haar telefoon. Het ene was naar haar baas in de vliegschool van Colorado Springs – waar ze vliegles geeft – om te melden dat ze de volgende week niet zou komen werken, het andere naar haar verloofde. Wat er in dat laatste bericht stond, werd niet vrijgegeven. Maar nog vreemder was waar de berichtjes vandaan kwamen.

Zendmast

Speurders ontdekten dat de telefoon gebruik had gemaakt van een zendmast in Gooding, in de staat Idaho. Dat is zowat 1.200 kilometer van de plaats waar Kelsey voor het laatst gezien werd. Dat voedde speculaties dat de vrouw er misschien met het vliegtuig was op uitgetrokken om haar moeder te bezoeken, in de problemen was geraakt en neergestort was.

Maar die hypothese bleek niet meteen steek te houden. Volgens politiechef Miles De Young waren er geen vliegtuigen verdwenen bij haar werkgever Doss Aviation en was er ook geen reden om aan te nemen dat ze het vliegtuig van iemand anders had gebruikt. Er waren ook geen meldingen van een neergestort vliegtuig in de buurt. Kelsey was overigens een heel ervaren pilote en instructrice, die opleiding gaf aan piloten van het leger. (lees hieronder verder)

De moeder van de vrouw – Cheryl Berreth – deed intussen al verscheidene wanhopige oproepen om haar dochter terug te vinden. Zelf sprak ze haar voor het laatst op de ochtend van 22 november. Dat was met Thanksgiving een vrije dag in de Verenigde Staten. “Ze had een recept nodig voor iets dat ze die middag wilde klaarmaken”, vertelde de vrouw aan het magazine Inside Edition. “Ze maakte helemaal niet de indruk dat ze naar Idaho zou vliegen.”

Verdacht

Hoewel de politie de zaak nog altijd behandelt als een vermiste persoon, zegt ze tegelijk dat de verdwijning wel verdacht is. Online richten de blikken zich op de verloofde van de vrouw. Die weigert om met de pers te praten en was ook niet aanwezig op een persconferentie maandag waar haar moeder wél was. Hij was er nochtans uitgenodigd door de politie. (lees hieronder verder)

De man zou wel meewerken aan het onderzoek, hoewel hij nog niet rechtstreeks met de speurders sprak volgens de politie. Alleen via zijn advocaat. Dat staat te lezen in de Amerikaanse krant The Denver Post. Hij leverde wel DNA-stalen en gaf de politie toegang tot zijn mobiele telefoon. Dat bevestigt zijn advocaat, die meegaf dat de man niet op de persconferentie was omdat hij pas op het laatste moment verwittigd was. “Maar hij hoopt en bidt dat Kelsey wordt teruggevonden”, klonk het.

Huiszoeking

Afgelopen week begon de politie met een huiszoeking bij Frazee, in Florissant. Dat is 20 minuten rijden van Woodland Park. De huiszoeking kan enkele dagen in beslag nemen, klinkt het. Over de reden waarom daar gezocht wordt, is niets vrijgegeven. Maar wel dat er voldoende aanwijzingen waren om een rechter te overtuigen een huiszoekingsbevel te leveren. “We onderzoeken alle mogelijke pistes”, aldus politiechef De Young, zonder Frazee een verdachte te noemen.

De moeder van de vrouw gelooft in elk geval dat haar dochter nog leeft “ergens in Colorado”. “Ik denk dat ze gevonden wil worden”, klonk het nog. “Er is geen reden waarom ze zich zou verbergen. Ze moet haar dochtertje vreselijk missen.”