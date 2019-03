Kellyanne Conway verdedigt Trump nadat die haar man compleet met grond gelijk maakt KVDS

21 maart 2019

16u20

Bron: Politico 0 Dat Kellyanne Conway een trouwe soldaat is van de Amerikaanse president Donald Trump, was al langer bekend. Maar nu blijkt ze hem zelfs te verdedigen als hij haar eigen echtgenoot aanvalt. De twee raakten deze week immers verzeild in een oplopende Twitterruzie.

Het was George Conway – een conservatieve advocaat en notoir criticus van Trump – die het vuur aan de lont stak, nadat de president afgelopen weekend maar liefst 50 tweets de wereld in gestuurd had. Conway deelde op zijn beurt een lijstje met kenmerken van iemand die aan een ‘narcistische persoonlijkheidsstoornis’ lijdt en stelde de mentale toestand van Trump in vraag.

“Jaloers”

Al jarenlang bekritiseert George Conway alles wat Trump doet zonder dat die laatste daarop reageert, maar maandag bleek de maat vol te zijn. “George Conway, vaak Mr. Kellyanne Conway genoemd, is erg jaloers op het succes van zijn vrouw en is boos dat ik hem, met haar hulp, niet de job gegeven heb die hij zo graag wilde (op het ministerie van Justitie, red.)”, klonk het giftig. “Ik ken hem amper, maar kijk naar hem: hij is een ijskoude loser en een verschrikkelijk slechte echtgenoot.”





Gisteren vertelde Trump ook aan enkele journalisten dat George Conway “gestoord” is en dat hij “een ongelofelijk slechte dienst bewijst aan zijn geweldige echtgenote”. (lees hieronder verder)

Het antwoord van George Conway was een hele trits tweets waarin hij Trump “gek” noemde en opnieuw beweerde dat hij aan een ‘narcistische persoonlijkheidsstoornis’ lijdt. Hij ontkende ook dat hij voor Trump wilde werken en een job op Justitie ambieerde.

Van zijn vrouw hoeft hij echter geen steun te verwachten, zo blijkt uit een reactie die zij gaf aan de Amerikaanse nieuwssite Politico. “Vind je dat hij (Trump, red.) het zich zo maar moet laten zeggen”, reageerde zij. “Hij is iemand die terugslaat. En hij is vrij om te reageren als iemand hem ervan beschuldigt mentaal niet in orde te zijn. Hij heeft het maandenlang laten betijen uit respect voor mij. Mijn man is geen psychiater. Hij hoort zulke dingen niet te zeggen.”

Impact

Volgens Conway heeft de rel overigens geen enkele impact op haar werk als adviseur van Trump. “Waarom zou het”, klinkt het. “Gisteren spendeerde George zijn dag met tweeten over de president. Ik had twee briefings van een uur met de pers en mensen van de administratie en nog eentje in het Oval Office met de president en zijn vrouw over de drugsepidemie.”

George Conway wil op zijn beurt niet zeggen of zijn huwelijk lijdt onder de vijandigheid tussen hem en de president. Hij zei wel al dat hij liever niet zou hebben dat zijn vrouw in het Witte Huis werkt, maar dat hij desalniettemin trots is op haar en wat ze bereikt heeft.