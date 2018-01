Kellyanne Conway, de vrouw die zo trouw aan Trump is dat het soms pijnlijk wordt

20 januari 2018

Bron: De Morgen 0 Ze verdedigt haar baas door dik en dun, en overtuigde twijfelende vrouwen zo om toch maar op Trump te stemmen. Sindsdien zit ze gebeiteld in het Witte Huis. Wie is Kellyanne Conway (50), de mogelijke toekomstige stafchef?

Ze is er nog steeds. In tegenstelling tot Mike Flynn, Reince Priebus, Steve Bannon, Michael Dubke, Sean Spicer, Anthony Scaramucci en Omarosa Manigault zit Kellyanne Conway (50) nog steeds in het Witte Huis, ergens. In tegenstelling tot de voormalige nationale veiligheidsadviseur, de voormalige stafchef, de voormalige chef-strateeg en die hele trits voormalige communicatiefiguren heeft Kellyanne Conway nog steeds een rol in het theater van Donald Trump – ook al staat ze nu in de coulissen.

Er wordt gefluisterd dat ze zich opmaakt voor een terugkeer voor het voetlicht, straks, als rond de eerste verjaardag van het presidentschap een nieuwe uittocht van andere acteurs wordt verwacht. Haar ster is rijzende, volgens de geruchten: de nieuwssite Politico noemt haar zelfs als mogelijke opvolger van stafchef John Kelly, die deze week bijna in ongenade viel.

Hoe schaamtelozer de leugen, hoe groter de trouw. Conway is daarvan het levende bewijs

