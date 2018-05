Kellogg's verlaat Venezuela, Maduro neemt fabriek over IB

16 mei 2018

03u31

Bron: Belga 0 De Venezolaanse regering heeft de controle overgenomen van de vestiging van ontbijtgranenfabrikant Kellogg's in Venezuela. Dat zegt president Nicolas Maduro. De groep uit de Verenigde Staten zette zijn activiteiten stop vanwege de economische crisis in het land.

Volgens Maduro zal "de arbeidersklasse" de productie voortzetten in de fabriek in Maracay, een stad ten westen van Caracas. De producent van ontbijtgranen sloot dinsdag de deuren van de fabriek in Maracay, nadat het er 57 jaar aanwezig was geweest, vanwege de ernstige economische crisis in Venezuela. "De huidige verslechtering van de economische en sociale situatie verplicht het bedrijf om zijn activiteiten te stoppen en het land te verlaten", staat in een persbericht van de onderneming.

"Het volk bang maken"

Driehonderd werknemers kwamen zo zonder job te zitten. Het vertrek van Kellogg's heeft tot doel om "het volk bang te maken" in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van zondag, zei Maduro voor duizenden aanhangers in de noordelijke stad Valencia.

Het is niet voor het eerst dat de regering in Caracas fabrieken van bedrijven uit de VS overneemt die het land verlaten. Eerder was dat al het geval bij Kimberly-Clark, General Motors en Clorox. Andere, zoals Coca-Cola en Colgate, schortten hun activiteiten tijdelijk op of bouwden ze af.