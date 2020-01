Keir Starmer maakt grootste kans om leider van Britse Labour te worden

02 januari 2020

Bron: The Guardian

Keir Starmer heeft op dit ogenblik de beste kaarten om Jeremy Corbyn op te volgen als leider van de Britse oppositiepartij Labour. Dat blijkt uit een peiling onder Labour-leden, zo meldt The Guardian. Starmer scoort het best in alle regio’s van het Verenigd Koninkrijk, bij alle leeftijdsgroepen én in alle sociale klassen.