Keihard: CNN confronteert Vlaamse pedofiele pater met getuigenissen van vermeende Afrikaanse slachtoffers Joeri Vlemings

21 november 2019

13u11

Bron: CNN 1 Nieuwe getuigenissen tegen de Vlaamse pater Luk D. (50) zijn opgedoken. CNN sprak deze zomer in Afrika met vermeende slachtoffers van de in ons land voor pedofilie veroordeelde pater, die daarna van zijn katholieke orde toch nog “op missie mocht vertrekken om te gaan werken tussen ‘s werelds meest kwetsbare kinderen”, schrijft CNN.

CNN schrijft dat Luk D. daar “nog minstens twee jongetjes” misbruikte en dat de 50-jarige pater pas uit zijn functie werd ontzet nadat de Amerikaanse nieuwszender de nieuwe beschuldigingen had overgemaakt aan de oversten van Luk D. “Jarenlang staken de Salesianen het misbruik van D. in de doofpot en zonden ze hem van de ene missiepost naar de andere, om te gaan werken in ‘s werelds meest problematische gebieden”, aldus CNN.

Luk D. is lid van de orde van de Salesianen. In 2012 werd hij in België veroordeeld tot achttien maanden voorwaardelijk voor seksueel misbruik van minderjarigen. D. had bekend dat hij in 2001 twee jongens van 12 en 13 seksueel had misbruikt op een Don Bosco-internaat in Gent. De pater was toen 31. Hij kreeg een contactverbod met kinderen, maar dat belette de orde der Salesianen niet om hem uit te sturen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar hij uiteindelijk als directeur bij Caritas terechtkwam, de bekende katholieke hulporganisatie die kwetsbare mensen wil bijstaan.

“Niet normaal wat hij met mijn zoon deed”

De zender sprak met enkele inwoners van Kaga-Bandoro in het noorden van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Onder anderen met Alban Alain en zijn familie. Alban is nu 17. Hij beweert dat pater D. hem vier jaar geleden meermaals seksueel misbruikt heeft. “Vreselijk wat hij mij aandeed”, zegt Alban. Zijn vader Onono Alain bevestigt: “Wat hij met mijn zoon deed, was niet normaal.

Hoe de toen dertienjarige Alban Luk D. kende? “Hij is mijn vriend”, aldus de tiener aan CNN. “Hij kocht kleren voor mij, gaf mij vaak geld. We waren altijd samen.” Onono windt er geen doekjes om: “Hij maakte misbruik van zijn positie om mijn zoon te verkrachten”.

Het heeft diepe sporen nagelaten bij Alban Alain. “Het is niet goed als ik eraan terugdenk. Ik krijg er stress van, zelfs als ik bij mijn vrienden ben. Ik huil vaak.” Alban lichtte uiteindelijk zijn vader in over het seksueel misbruik. “Ik denk dat hij het vaak gedaan heeft, want hij was altijd samen met mijn zoon”, zegt de vader. “Wanneer mijn zoon daarna thuiskwam, had hij wat geld bij zich. Hij liegt niet tegen mij, dat weet ik.” Het ging om amper 3 of 5 dollar: het hoogste bedrag dat Alban van D. kreeg was zo’n 15 euro.

Een andere vader wenst anoniem te blijven, maar verklaart hetzelfde als Onono Alain over pater Luk D.: “Wat hij met mijn zoon deed, staat voor altijd in mijn geheugen gegrift”. Details wil hij niet geven, enkel een boodschap aan de pedofiele pater: “Ooit zien we hem terug, voor de rechtbank, en dan krijgen we gerechtigheid”.

Pater slikt even en ontkent

CNN sprak ook nog met de Belgische slachtoffer van Luk D. “We sliepen in een kamer met dertig bedden”, zegt de man die niet bij naam wil worden genoemd. “We waren allemaal twaalf, dertien jaar oud. Plots trok er ‘s nachts iemand aan mijn lakens. Ik dacht dat het een ander kind was dat wou spelen omdat we allemaal naast elkaar sliepen. Ik werd wakker, sprong recht en rende erachter aan, omdat ik wou weten wie mij aan het plagen was.” De ‘pester’ was al verdwenen.

Maar een andere leerling kon niet ontsnappen. Ook bij hem werden de lakens weggetrokken. “Ik voelde, of dacht dat ik dat voelde, hoe iemand mij aanraakte en wist niet wie of wat dat was.” De volgende dag lachte hij erom met andere jongens. Maar de nacht daarop voelde de tiener opnieuw iets. “Ik was wakker en voelde dat iemand mijn benen en genitaliën streelde.” Luk D. bevredigde de jongen oraal, beweert het slachtoffer. De twee jongens rapporteerden het misbruik aan de directeur.

CNN duwde Luk D. zelf ook een microfoon onder de neus in een directe confrontatie. Hij slikte even, maar bracht nauwelijks iets uit. Of hij een zekere Alban kende? Hij ontkende.