Keert Trumps ex-advocaat Michael Cohen zich tegen president? Deze tekenen wijzen erop van wel

Bron: Business Insider, NBC, CNN, Wall Street Journal 0 Sinds de Amerikaanse autoriteiten in april binnenvielen bij Donald Trumps persoonlijke advocaat Michael Cohen gonst het van de geruchten dat de man zich wel eens tegen de president zou kunnen keren en zou willen meewerken met het onderzoek van speciaal onderzoeker Robert Mueller naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Een officiële bevestiging daarvan is er nog niet, maar er zijn wel steeds meer tekenen die in die richting wijzen.

Sinds april loopt er een onderzoek naar Cohen voor onder meer financiële fraude en overtredingen van de wetten op campagnefinanciering, onder andere in verband met geld dat hij zou overgemaakt hebben aan pornoactrice Stormy Daniels om te zwijgen over haar vermeende affaire met Donald Trump.

Michael Cohen was jarenlang een van Trumps trouwste medewerkers, maar de laatste tijd lijkt er een steeds dikkere haar in de boter te zitten. De voorbije week doken er immers elke dag nieuwe aanwijzingen op dat Cohen zich van zijn belangrijkste cliënt lijkt af te keren.

Dinsdag nam Cohen Guy Petrillo onder de arm als advocaat om hem te verdedigen in het strafrechtelijk onderzoek dat naar hem loopt. Alan Dershowitz, professor Rechten aan Harvard, vertelde aan Business Insider dat Petrillo “het soort advocaat is dat je zou aannemen als je de optie tot samenwerking wilde openhouden”.

Later op de dag berichtte de Wall Street Journal dat Cohen de voorbije maanden tegen vrienden regelmatig zijn frustratie uitte over het feit dat Trump nog niet voorgesteld heeft om zijn gerechtskosten te betalen. De hoge facturen dreigen hem immers bankroet te doen gaan en Cohen vindt dat Trump hem dit ondertussen verschuldigd is voor zijn jaren trouwe dienst.

Ik zei tegen Michael, ‘weet je wat? We halen Trump samen onderuit en hij is zo moe en hij zegt ‘OK’ en zijn vrouw zegt ‘OK, fuck Trump’. Tom Arnold

Woensdag nam Cohen ontslag uit het Republikeins National Comité als financieel vicedirecteur. In een brief aan voorzitster Ronna McDaniel deelde hij mee dat hij gezien de lopende onderzoeken onvoldoende tijd had om de functie te blijven bekleden. Hij bekritiseerde in de brief ook het omstreden migratiebeleid van Trump. “Als de zoon van een Poolse Holocaustoverlever zijn de beelden en geluiden van dit beleid van familiescheiding hartverscheurend”, schreef hij. “Hoewel ik een fervente voorstander van maatregelen die onze poreuze grenzen moeten beschermen, mogen kinderen nooit ingezet worden als ruilmiddel.”

Diezelfde dag berichtte CNN dat Cohen aan mensen in zijn entourage zou aangegeven hebben dat hij bereid is om mee te werken aan het onderzoek tegen Trump. “Hij weet veel over de president en is er niet tegen gekant om erover te spreken in de juiste situatie”, vertelde een van zijn vrienden aan CNN. “Als ze informatie over Trump willen, dan is hij bereid die te geven.”

Donderdagavond tweette acteur Tom Arnold een foto van hemzelf en Cohen in een hotel in New York. Cohen retweette de foto nadien. Arnold werkt voor Vice aan de nieuwe webreeks ‘The Hunt for Trump Tapes’, waarin hij op zoek gaat naar tapes waarop wansmakelijk, grof of seksueel ongepast gedrag van Donald Trump te zien of te horen zou zijn. “Deze kerel heeft alle tapes – deze kerel heeft alles”, vertelde Arnold over Cohen aan NBC. “Ik zei tegen Michael, ‘weet je wat? We halen Trump samen onderuit en hij is zo moe en hij zegt ‘OK’ en zijn vrouw zegt ‘OK, fuck Trump’.”

Kort nadien tweette Arnold ter verduidelijking dat Cohen niet zelf gezegd heeft dat de mannen zouden samenwerken om Trump neer te halen. “Michael heeft genoeg Trump aan zijn hoofd. Ik ben uiteraard de geschifte mens die zei dat ik en Michael Cohen samenwerken om Trump neer te halen. Ik meen het. Michael wordt niet betaald door Vice.”

Trump is naar eigen zeggen niet bang dat Cohen zich tegen hem zal keren. “Ik heb niks verkeerds gedaan”, zei hij vorige week nog aan journalisten voor het Witte Huis. “Jullie moeten begrijpen dat deze zaken al lang geleden zouden uitgekomen zijn. Ik heb niks verkeerds gedaan. Ik doe niks verkeerds.”