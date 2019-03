Kazachstan hernoemt hoofdstad naar voornaam van ex-president: Astana wordt ‘Noersoeltan’ AW

20 maart 2019

13u03

Bron: Belga 0 Kazachstan doopte zijn hoofdstad Astana officieel om tot 'Noersoeltan'. Het parlement stemde in met de naamsverandering, zo meldt het nieuwsagentschap Kazinform. De nieuwe naam is een verwijzing naar de ex-president Noersoeltan Nazarbajev, die gisteren onverwachts ontslag nam.

Noersoeltan Nazarbajev kondigde tijdens een tv-toespraak aan dat hij na dertig jaar afscheid neemt van het presidentschap. Hij blijft wel veel macht behouden dankzij een nieuwe, vorig jaar goedgekeurde, wet die hem het statuut van "Vader des vaderlands" toekent. Zo zal hij ook van juridische onschendbaarheid blijven genieten na zijn aftreden.



Nazarbajev kwam aan de macht in 1989 toen het land nog een Sovjetrepubliek was. Hij was toen de eerste secretaris van de Communistische partij en hij behield ook de macht na de onafhankelijkheid van Rusland in 1991. Hij werd verschillende keren met een overweldigende meerderheid van stemmen herkozen.

