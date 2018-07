Kayla laat maaltijd leveren bij studerend vriendje om hem te verrassen. En dan belt bezorger om te zeggen dat hij met iets heel anders bezig was KVDS

02 juli 2018

17u15 4 Geen goede daad blijft ongestraft. Dat heeft de Amerikaanse Kayla Speer tot haar scha en schande moeten ontdekken. Ze wilde haar studerende vriendje - met wie ze een langeafstandsrelatie had - verrassen met een afhaalmaaltijd aan zijn deur. Maar even later belde de bezorger plots. En hij had niet zo goed nieuws.

De vrouw deed haar verhaal op Twitter. Het koppel was nog maar een paar maanden samen toen Kayla het idee kreeg om haar vriend te verrassen. Hij was zijn laatste examens aan het voorbereiden en ze besloot een maaltijd te laten leveren om hem een hart onder de riem te steken.

Aftekenen

“Toen ik mijn bestelling deed bij Jimmy John’s (een broodjesketen, red.), vertelde ik dat het voor mijn vriendje was en dat ik er niet bij zou zijn als de maaltijd geleverd zou worden omdat ik 3 uur verderop woon”, vertelt ze. “Ik vroeg of hij de bestelling in mijn plaats mocht aftekenen.” (lees hieronder verder)

Dat bleek geen probleem te zijn. “Mijn vriend had me even daarvoor een bericht gestuurd dat hij een dutje ging doen en ik antwoordde dat er eten onderweg was en dat hij de fooi niet mocht vergeten”, gaat ze verder. “Het duurde even vooraleer hij antwoordde, maar ik nam aan dat hij aan het slapen was. Even later stuurde hij inderdaad dat ik bedankt was.”

Kayla keek vreemd op toen ze korte tijd later plots telefoon kreeg van Jimmy John’s, zo vertelt ze. “Ik nam op en ging ervan uit dat ze me wilden laten weten dat het eten geleverd was of dat er misschien iets mis was met mijn betaalkaart. Ik was er helemaal naast.”

Naakte vrouw

De bezorger vroeg haar of de bestelling effectief voor haar vriendje was geweest. Toen ze dat bevestigde, antwoordde de man: “Weet je, normaal gezien doen we dit niet, maar ik denk dat je het misschien wel wil weten”, klonk het aarzelend. “Toen we naar de voordeur van je vriend stapten, konden we zijn appartement inkijken. Hij had alleen een boxershort aan en zat op de bank met een naakte vrouw bovenop zich.” (lees hieronder verder)

Kayla was compleet van de kaart en om er zeker van te zijn dat het wel degelijk om haar vriend ging, stelde ze nog enkele controlevragen. “Die beantwoorde de leverancier met tact en dat bevestigde dat mijn vriend inderdaad met een naakte vrouw in de zetel lag. Zo heb ik dus ontdekt dat mijn vriend vreemdging. Dankzij de leverancier van Jimmy John’s”, besluit ze.

Klantendienst

Daarop bedankte ze de keten nog voor zijn “uitstekende klantendienst”. “Niet iedereen zou doen wat die leverancier deed en ik ben blij dat hij me gebeld heeft en eerlijk verteld heeft was hij had gezien.”

Nadat het verhaal van Kayla viraal ging op Twitter, liet de keten – die vast gelukkig was met de gratis reclame - weten dat hij de catering wil doen als de vrouw een break-upparty zou willen geven.