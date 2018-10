Kavanaugh quasi zeker van benoeming, demonstranten breken door politiecordon voor begin stemming TT

06 oktober 2018

16u31

Bron: Belga, Reuters 1 Brett Kavanaugh is quasi zeker van zijn benoeming tot rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof, dankzij de steun van de Republikeinse senator Susan Collins en de Democraat Joe Manchin. De twee die eerder nog hun twijfels uitten, kondigden aan dat ze nu toch voor Kavanaugh zullen stemmen in de finale stemming. Op Capitol Hill in Washington, waar de Senaat om 21.30 uur onze tijd zal stemmen, heeft de politie tientallen betogers opgepakt. Ze waren door de barricades gebroken.

"Ik zal stemmen om rechter Kavanaugh te bevestigen", verklaarde Collins. Ze heeft haar motivatie uitgelegd tijdens een toespraak van 45 minuten voor haar collega's in de Senaat. Manchin, die over een maand bij de midterm-verkiezingen herverkozen moet worden in de Trump-gezinde staat West-Virginia, volgde haar voorbeeld luttele minuten later in een verklaring.

Momenteel gaat het richting een meerderheid van 51 senatoren voor en 49 tegen de benoeming van Kavanaugh. Bij de Republikeinen zou enkel Lisa Murkowski nog tegenstemmen, maar dat wordt dan weer goedgemaakt door Machins stem voor.

Very proud of the U.S. Senate for voting “YES” to advance the nomination of Judge Brett Kavanaugh! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Protesten

De senatoren in de VS hadden met die meerderheid gisterenavond in een belangrijke stemming beslist om de benoeming van Kavanaugh als rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof voort te zetten. Met de procedurestemming van gisteren werd de facto het eindpunt van de debatten vastgelegd. Er is daarvoor een termijn van dertig uur opgestart. De definitieve stemming om de benoeming van Kavanaugh te bevestigen, vindt vanavond rond 21.30 uur onze tijd plaats.

Zowel aanhangers als tegenstanders van Kavanaugh, die beschuldigd wordt van seksueel misbruik, lieten zich horen twee uur voor het begin van de stemming. Tegenstanders hielden bordjes omhoog waarop "geloof vrouwen" en "hij loog onder ede" stond geschreven.

