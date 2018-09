Kavanaugh: "Mijn gezin en mijn naam zijn blijvend kapotgemaakt" mvdb

27 september 2018

22u30

Bron: ANP 0 Kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh is begonnen aan zijn hoorzitting voor de commissie van de Senaat. Bij momenten kon de conservatief zijn emoties nauwelijks de baas. Eerder vandaag werd Christine Blasey Ford urenlang verhoord, zij beschuldigt Kavanaugh van ongepast seksueel gedrag.

Soms snotterend verklaarde hij dat alle beschuldigingen aan zijn adres vals waren en dat er een politieke hetze van de Democraten tegen hem gaande was om zijn benoeming tegen te houden.

"Dit bevestigingsproces is een nationale schande geworden'', sprak hij over zijn nominatie die door de Senaat moet worden goedgekeurd. Hij zei dat hij meteen nadat beschuldigingen waren geuit gevraagd had om een hoorzitting. "Waarom heeft die tien dagen op zich laten wachten? Mijn gezin en mijn naam zijn blijvend kapotgemaakt door de beschuldigingen".



De hoorzitting met Kavanaugh begon na het urenlange verhoor van Christine Blasey Ford. Die beschuldigt Kavanaugh ervan dat hij haar in 1982 tijdens een feestje onzedelijk zou hebben bejegend. De rechter ontkent dat. Beiden waren toen scholieren aan de middelbare school. Kavanaugh verklaarde dat hij zich niet zal laten intimideren om zich terug te trekken.