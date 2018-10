Kavanaugh in ingezonden brief: "Getuigenis was soms te emotioneel, maar ik ben een onafhankelijke en onpartijdige rechter" IB

05 oktober 2018

04u38

Bron: Belga 0 Kandidaat-rechter voor het Amerikaanse Hooggerechtshof, Brett Kavanaugh, heeft in een column in de Wall Street Journal mea culpa geslagen. Hij geeft toe "te emotioneel" te zijn geweest tijdens zijn getuigenis voor de Senaat afgelopen week. Maar toch belooft hij een goed rechter te kunnen zijn, "onafhankelijk en onpartijdig".

Amerikaans president Donald Trump en verschillende Republikeinen prezen hun kandidaat-rechter na de hoorzitting, maar bij de Democraten en bij honderden rechtsprofessoren was er veel kritiek. Die laatsten publiceerden een open brief waarin Kavanaugh verweten werd niet over het "judiciële temperament" te beschikken om in het Hooggerechtshof te zetelen.

"Te emotioneel"

Kavanaugh geeft nu toe dat zijn "passionele getuigenis" bij momenten misschien wel te emotioneel is geweest. "In mijn openingsverklaring en in antwoord op vragen werd mijn toenemende frustratie weerspiegeld waarbij ik onterecht werd beschuldigd van verschrikkelijke aantijgingen die compleet in tegenspraak zijn met mijn gedrag en karakter", klinkt het vergoelijkend. Kavanaugh verwees ook naar zijn teleurstelling over de manier waarop de aantijgingen werden behandeld.

De kandidaat-opperrechter wordt er door professor psychologie Christine Blasey Ford van beschuldigd haar jaren geleden, toen beiden nog student waren, te hebben proberen verkrachten. Kavanaugh reageerde in de Senaat kwaad en met tranen in de ogen.

Kavanaugh verzekert in zijn column in de Wall Street Journal dat hij desondanks gelooft een onafhankelijk en onpartijdig rechter te kunnen zijn, "essentieel voor onze grondwettelijke republiek".

