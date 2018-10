Kavanaugh belooft "onafhankelijk en onpartijdig" te werken IB

09 oktober 2018

03u33

Bron: Belga 0 Brett Kavanaugh (53) heeft tijdens de ceremonie voor zijn benoeming als rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof beloofd "onafhankelijk en onpartijdig" te zullen werken. De 53-jarige werd ingezworen worden door opperrechter John Roberts en rechter Anthony Kennedy, die hij zal vervangen.

De levenslange benoeming van Kavanaugh liep niet van een leien dakje na beschuldigingen van seksueel misbruik. Toch raakte hij tijdens een tumultueuze stemming in de Amerikaanse Senaat nipt verkozen.

"Het benoemingsproces was controversieel en emotioneel", aldus Kavanaugh. "Maar dat is nu voorbij. Nu wil ik de beste rechter zijn die ik kan zijn. Ik neem deze taak op mij met dankbaarheid en zonder verbittering."

Voor Trump is de onschuld van Kavanaugh bewezen. Hij prees hem als "fair" en een "briljante geleerde". De president verontschuldigde zich "in naam van de natie" voor de "pijn die de hele familie Kavanaugh heeft moeten doorstaan".

Meer over Brett Kavanaugh

politiek