Katrina (34) kampt met slapeloosheid en daarop besluit ze zelf medicatie te gaan mixen, een vreselijke fout

Bron: Daily Mail, The Sun 6 Facebook Katrina Glynn en haar dochtertje. Een Britse moeder van drie die worstelde met slapeloosheid, heeft in haar wanhoop een afschuwelijke vergissing begaan. Voormalig gezondheidswerker Katrina Glynn (34) uit Bolton nam een cocktail van enkele voorgeschreven geneesmiddelen en dat had fatale gevolgen.

Katrina had al langer af te rekenen met angstaanvallen en leed ooit aan een postnatale depressie. Ze had daarvoor geneesmiddelen voorgeschreven gekregen. Ze ging in 2010 aan de slag in het ziekenhuis van Bolton, maar vertrok er in 2013 toen ze zwanger was van haar derde kind.

“Ze had net een nieuwe relatie toen het deze zomer mis ging”, vertelt haar moeder Janet. “Haar vriend werkte op een olieplatform, wat betekende dat hij vaak lange tijd van huis was. Dat maakte haar neerslachtigheid en angst er alleen maar erger op. Op 2 augustus kwam ze bij me langs. De volgende dag zou haar vriend eindelijk thuiskomen en ze had het hele huis opgeblonken. Ze keek er zo naar uit.” (lees hieronder verder)

Om half zeven ’s avonds vertrok ze bij haar moeder. “Het ging prima met haar”, vertelt ze. “Om half elf kreeg ik een telefoontje en vroeg ze me of ze nog even langs mocht komen voor enkele kussens. Een half uur later stond ze voor de deur en vroeg ze gelijk of ze wat paracetamol mocht. Ik gaf die en ze vertelde aan mijn vriend nog hoe blij en opgewonden ze was voor de volgende dag.” (lees hieronder verder)

Ze maakte nog een afspraak om in het weekend samen te eten en daarop wandelde ze naar huis. “Toen ik haar de volgende ochtend een berichtje stuurde, antwoordde ze niet meteen. Dat vond ik vreemd”, aldus Janet. “Even later bleek ik verscheidene gemiste oproepen te hebben van haar vriend. Niemand kon haar bereiken. Even later kwam het telefoontje van de politie.”

De jonge vrouw bleek gestorven te zijn door een overdosis pillen. Haar nichtje vond haar op de zetel in haar huis. Er volgde een onderzoek en de lijkschouwer stelde nu zijn rapport voor. Volgens patholoog Emil Salmo had ze drie soorten morfine in haar bloed, evenals paracetamol, propranolol, cyclizine, citralopran, pronaxen en temazepam. Allemaal pijnstillers, antidepressiva en medicijnen tegen misselijkheid. Toch wordt niet gedacht aan een wanhoopsdaad. (lees hieronder verder)

“Ik geloof niet dat ze zelfmoord pleegde”, aldus lijkschouwer Tim Brennand. “Ze keek echt uit naar de terugkomst van haar vriend en maakte plannen voor het weekend. Ze nam echter een zelfgemixte cocktail van medicijnen en omdat die steeds minder goed werkten bij haar, nam ze er veel te veel. Ze speelde een soort Russische roulette en dat is haar dood geworden. Het was een ongeluk.”

Haar moeder gelooft ook niet dat haar dochter zichzelf iets zou hebben aangedaan. “Ze hield te veel van haar kinderen”, zegt ze. “Ze was er bezorgd over wat er met hen zou gebeuren als haar iets zou overkomen. Maar die slapeloosheid was vreselijk. Daar zag ze echt van af.” (lees hieronder verder)

Katrina met haar kinderen.

Ook de psychiater die haar behandelde in oktober vorig jaar, zit op die piste. “Ze had angstgevoelens en was depressief”, aldus Matthew Miller. “Ik denk ook dat ze emotioneel onstabiel was. Maar ik geloofde haar als ze me vertelde dat ze een goede relatie had met haar kinderen. En ze was niet suïcidaal. Ze verwondde zichzelf ook niet met opzet. Ze wilde gewoon slapen.”

