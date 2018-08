Katie probeerde uit leven te stappen toen ze 18 was. Ze krijgt 4 jaar later tweede kans met historische gezichtstransplantatie KVDS

Bron: National Geographic, The Mirror 0 Een Amerikaanse die vier jaar geleden zelfmoord probeerde te plegen en dat overleefde, heeft een nieuwe kans in het leven gekregen. Katie Stubblefield (22) schoot zich op haar 18de in het gezicht en werd 4 jaar later de jongste Amerikaan ooit die een gezichtstransplantatie kreeg. Haar aangrijpende verhaal werd opgetekend door Nationale Geographic, dat haar tijdens het hele proces volgde.

Het incident gebeurde op 25 maart 2014. Katie ging toen door een moeilijke periode in haar leven. Ze had te kampen met gezondheidsproblemen en had al haar appendix en haar galblaas moeten laten wegnemen. Toen haar vriendje haar ook nog eens emotioneel een mes in de rug stak, knapte er iets in haar. Ze trok naar het huis van haar oudere broer in Mississippi, ging naar de badkamer, zette een geweer tegen haar hoofd en haalde de trekker over.

Ziekenhuis

“Haar gezicht was helemaal weg”, doet haar broer Robert zijn verhaal aan National Geographic. Hij vond haar en probeerde om haar de eerste hulp te geven. De hulpdiensten raceten haar naar het ziekenhuis, waar de dokters aanvankelijk dachten dat ze het niet zou halen.





Maar Katie toonde zich sterker dan iedereen dacht. Ze onderging 22 operaties vooraleer ze op 4 mei vorig jaar de jongste Amerikaan ooit werd die een gezichtstransplantatie onderging, na ruim een jaar op een wachtlijst. De operatie duurde 31 uur en gebeurde in de Cleveland Clinic in Ohio. (lees hieronder verder)

Haar nieuwe gezicht was afkomstig van Adrea Schneider, die op haar 31ste stierf aan een overdosis drugs. Het was de grootmoeder van die vrouw die besliste om haar gezicht af te staan.

Nadat het gezicht verwijderd was, kreeg Katie een nieuw voorhoofd, nieuwe oogleden, nieuwe oogkassen, een neus, een mond, lippen, wangen, kaken en tanden. Dokters braken het been in het midden van haar gezicht om haar ogen mooi op een lijn te krijgen. Haar kaak werd gemaakt naar een scan van het gezicht van haar oudere zus. Katie kan nu 3 belangrijke operaties later weer ademen, kauwen en slikken zonder daarbij hulp nodig te hebben. (lees hieronder verder)

A groundbreaking face transplant gave Katie Stubblefield a second chance at life. Follow her family's story https://t.co/kWmroLntGW https://t.co/9BN8DDWOJO National Geographic(@ NatGeo) link

Ze deelt haar verhaal nu in de hoop dat het anderen mag inspireren om zich niet over te geven aan de wanhoop en niet te proberen om uit het leven te stappen. “Het leven is waardevol en mooi”, zegt ze nog. “Ik kan mijn gezicht nu eindelijk aanraken en het voelt geweldig.”

De jonge vrouw zal voor de rest van haar leven wel medicatie moeten nemen tegen mogelijke afstotingsverschijnselen. Ze wil nu gaan studeren en therapeute worden.

Krijgers

Fotografe Maggie Steber volgde Katie en haar familie tweeënhalf jaar en noemt hen “krijgers”. “Haar ouders zijn als adelaars, die hun jong beschermen. Katie heeft nu een missie in haar leven. Ze wil proberen om andere jonge levens te redden.” (lees hieronder verder)

De complete reportage staat in het septembernummer van het magazine van National Geographic, maar je kan er ook online al iets van bekijken: zowel fotomateriaal als videomateriaal. Opgelet, het is niet voor gevoelige kijkers.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn. Telefonisch op het gratis nummer 1813 en online via zelfmoord1813.be

Historic face transplant gives woman who attempted suicide at 18 a new chancehttps://t.co/Z3ETIPjKJu pic.twitter.com/AqC56w3Lz0 Daily Mirror(@ DailyMirror) link

With intimate access, we spent two years chronicling Katie's journey. Here's why it was an important story for us to tell https://t.co/Lc4Uv2AJUI National Geographic(@ NatGeo) link

