Kathy (34) leek verongelukt te zijn met wagen, maar er bleken dingen niet te kloppen: dit is echte verhaal achter Oscarfavoriet Three Billboards Koen Van De Sype

26 februari 2018

18u11

Bron: Express, Daily Mail, Inside Edition 9 14 mei 1991: Kathy Page (34) wordt dood gevonden in haar wagen aan de kant van de weg in Texas. Alles lijkt te wijzen op een ongeval, tot speurders enkele eigenaardigheden opmerken. Die leiden al snel tot de conclusie dat er meer aan de hand is. Bijna 30 jaar later is echter nog altijd niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de dood van de moeder van twee. En al bijna even lang zet haar vader panelen langs de weg waar ze werd gevonden om gerechtigheid te eisen. Het was de inspiratie voor een film die een van de favorieten is voor de Oscars: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Zeven Oscarnominaties verzamelde de prent, die het verhaal vertelt van een treurende moeder - vertolkt door actrice Frances McDormand - die reclamepanelen huurt waarmee ze de politie onder druk wil zetten om de verkrachting van en moord op haar dochter op te lossen.

Moeder

Het idee voor de film kreeg schrijver en regisseur Martin McDonagh (47) bijna 20 jaar geleden, toen hij met een Greyhoundbus door Texas reisde. Dat vertelt hij zelf in Express. Op die trip vielen hem enkele panelen op langs de kant van de Interstate 10. Daarop werd geëist dat er een arrestatie verricht werd in de onopgeloste moordzaak van Kathy Page, een getrouwde moeder van twee kinderen die dood was teruggevonden in haar wagen op 100 meter van haar woning. (lees hieronder verder)

Op het eerste gezicht leek alles op een tragisch ongeval te wijzen, maar een en ander leek niet te kloppen. Zo was de zwarte Mercury Tracer amper beschadigd en had de vrouw weinig zichtbare verwondingen. Ze droeg geen gordel, maar toch was ze door de impact van de crash niet naar voren geworpen. Haar voeten waren achteruitgetrokken en zaten niet op de pedalen. “Het was duidelijk dat het om opgezet spel ging”, aldus Ray Moseley van de politie van Vidor.

Het werd nog vreemder toen de politie langsging bij de echtgenoot van de vrouw, om hem het slechte nieuws te melden. Steve Page was 13 jaar getrouwd met Kathy. “Hij zei dat zijn vrouw niet thuis was en keek meteen in de richting van waar we haar wagen hadden gevonden”, aldus Moseley. “Hij begon te wenen en gooide zich op de zetel. Maar het volgende moment was er geen teken van triestheid meer te bespeuren. Dat vond ik vreemd.”

Lijkschouwer

Volgens de lijkschouwer was Kathy gewurgd en was haar neus gebroken. Er zat bloed op haar ondergoed en haar huid, maar niet op haar kleren. “Ze was niet gedood in haar voertuig, maar elders. De dader had haar schoongemaakt, nieuwe kleren aangetrokken en weer in de wagen gezet nadat die in de gracht was geduwd”, aldus de inspecteur. (lees hieronder verder)

Al snel werd duidelijk dat het gelukkige huwelijk van het koppel toch niet zo perfect was. Kathy was vervreemd van haar man en wilde bij hem weggaan. Ze had zelfs een nieuwe vriend en met hem had ze de nacht van haar dood ook de liefde bedreven.

Desondanks werd er na maanden van onderzoek niemand in staat van beschuldiging gesteld. Het dreef de ouders van Kathy – James en Dorothy Fulton – ertoe om enkele gigantische panelen aan de kant van de weg op te richten. Met een duidelijk boodschap aan het adres van de politie. “Ik geloof dat mijn dochter verkracht is voor ze vermoord werd in 1991”, schreef James op één ervan. “De politie van Vidor wilde geen hulp van buitenaf en de zaak werd nooit opgelost. Volgens ons was dat geen toeval. Zal jij het onderwerp van de volgende onopgeloste moordzaak zijn?”

Schoonzoon

James (86) geloofde dat zijn schoonzoon achter de moord zat. De man gaf toe dat hij seks had gehad met zijn vrouw de avond van haar dood. Dezelfde avond dat ze haar nieuwe vriend opzocht. Volgens haar zus Sherry kan de seks met haar man echter niet met wederzijdse toestemming gebeurd zijn. “Ze zou nooit iets met Steve hebben gedaan voor ze bij een andere man ging. Ze hadden al heel lang geen seks meer gehad. Volgens mij is Kathy door Steve verkracht toen ze weer thuiskwam.” (lees hieronder verder)

Getuigen verklaarden ook dat ze Steve kleren zagen wassen kort nadat de politie langs was geweest en dat hij een machine huurde om het tapijt in huis schoon te maken. De verzekeringsmakelaar gaf zelf toe dat hij bloemen van het graf van zijn vrouw had geschopt. Hij werd echter nooit veroordeeld. En hij blijft volhouden dat hij onschuldig is.

Moeder

De moeder van Kathy overleed in 2012, maar haar vader zet de strijd nog altijd verder. En hij is van plan dat ook in de toekomst te blijven doen. “Ik denk niet dat er ooit gerechtigheid zal komen voor mijn dochter”, vertelt hij. “Maar ik geef het niet op. Zo lang ik leef, zal ik de waarheid vertellen.”

Volgens Rod Carrol (51) – de huidige politiechef van Vidor – heeft de politie alles gedaan wat ze kon doen, zo zegt hij aan de Daily Mail. “Het onderzoek dateert van voor mijn tijd, maar je moet weten dat je fysiek bewijsmateriaal nodig hebt. En als iemand op deze manier gewurgd wordt, is er niet veel te vinden. Een handafdruk op de hals of bloedsporen zijn er niet.”

“Maar ik begrijp de frustratie van de familie”, vertelde hij ook nog aan de nieuwssite Inside Edition. “Elk slachtoffer verdient gerechtigheid.”