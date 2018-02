Katholieke school ontslaat lerares omdat ze trouwde met haar vriendin kv

11 februari 2018

01u38

Bron: NBC Miami, Miami Herald 1 In Miami is een leerkracht door de katholieke school waar ze werkte aan de deur gezet, nadat ze vorig weekend foto’s van haar trouwfeest op Facebook postte. Ze was immers in het huwelijksbootje gestapt met een vrouw en dat strookte niet met de "katholieke waarden" van de school.

Jocelyn Morffi deelde vorig weekend enkele foto’s van haar huwelijk op Facebook. Woensdag ging ze weer aan het werk in de lagere school en werd ze naar het kantoor van de directrice geroepen, zo vertelde een vriendin van de vrouw aan de Miami Herald. Daar kreeg ze te horen dat ze ontslag moest nemen, maar Morffi weigerde. Daags nadien kreeg ze de bons, zonder officiële reden. De vrouw was al zeven jaar werkzaam in de school.

“Dit weekend ben ik getrouwd met de liefde van mijn leven en helaas kreeg ik daarom mijn ontslag,” schreef ze op sociale media. “In hun ogen ben ik niet de juiste soort katholiek omwille van mijn partnerkeuze.” Billy Corben, een goede vriend van het koppel, deelde een foto van de huwelijksceremonie van het stel op Twitter en uitte zijn verontwaardiging over het ontslag van zijn goede vriendin.

My beautiful friends Natasha and Jocelyn were married in Key Largo last weekend. Yesterday, Jocelyn was fired by @sppslife, where she worked as a 1st grade teacher for 7 years, for marrying a woman.

Uitstekende leerkracht

In een brief aan de ouders noemde schooldirectrice Carlota Morales het ontslag van Morffi donderdagavond “moeilijk en noodzakelijk”. De reden voor het ontslag werd niet meegedeeld in de brief.

Dit is heel erg. Het kan niet dat ze zoiets nog doen in 2018. Valentina Simon

Een twintigtal ouders van leerlingen aan wie Morffi lesgaf reageerden verbolgen en riepen het schoolbestuur vrijdagochtend ter verantwoording. “We waren extreem woest,” vertelde Cintia Cini, een van de ouders, aan de Miami Herald. “Ze behandelden haar als een crimineel, ze lieten haar niet eens haar spullen uit haar klaslokaal halen.” Volgens Cini wisten de ouders niet dat Morffi homoseksueel was, maar haar geaardheid kan hen ook niet schelen. “Onze enige bezorgdheid was de manier waarop ze omging met onze kinderen, de manier waarop ze onze kinderen onderwees en deze vrouw was veruit een van de beste leerkrachten die er was,” zei ze.

Moeder Valentina Simon overweegt om haar kind voortaan naar een andere school te sturen. “Dit is heel erg,” zei ze. “Het kan niet dat ze zoiets nog doen in 2018.”

Volgens een van de moeders vrezen verscheidene leerkrachten die het huwelijk bijwoonden nu ook gestraft te worden. "Ze zijn bang om zich te verzetten tegen wat er gebeurd is," zegt moeder Samantha Mills. "Er is een waarschuwing gegeven aan die leerkrachten."

Contractbreuk

Het aartsbisdom van Miami bevestigde het ontslag van de vrouw. De woordvoerster wilde niet ingaan om de expliciete reden van het ontslag van Morffi, maar zei dat de vrouw haar contract, dat een clausule bevat die morele schanddaden verbiedt, heeft geschonden. “As leerkracht in een katholieke school is de spirituele groei van de kinderen een deel van hun verantwoordelijkheid,” zo verklaarde de woordvoerster van het aartbisdom aan de Miami Herald. “Men moet begrijpen dat er in elk bedrijf, instelling of organisatie beleidslijnen, procedures, een leer en tradities zijn die moeten gevolgd worden. Als er iets gebeurt dat niet langer binnen dat contract past, dan hebben we geen andere keuze.”

Geen bescherming tegen discriminatie

In 2015 werd het verbod op het homohuwelijk in Californië opgeheven. De aartsbisschop van Miami stuurde vervolgens een omzendbrief om medewerkers te herinneren aan het beleid van het aartsbisdom. Alle personeelsleden, inclusief leerkrachten, worden beschouwd als vertegenwoordigers van de Kerk en worden verwacht om te leven volgens de katholieke leer, zo luidde de brief. Elk gedrag dat daar niet bij aansluit kan resulteren in disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag, stond er verder.



Hoewel het homohuwelijk in Florida officieel is toegestaan, heeft de staat geen wet die discriminatie van mensen omwille van hun geaardheid verbiedt. Een verordening van Miami Dade County die LGTB-inwoners moet beschermen tegen discriminatie geldt niet voor religieuze instanties.