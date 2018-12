Katholieke kerk VS hield namen van 500 van misbruik beschuldigde priesters achter Redactie

20 december 2018

03u48

Bron: New York Times, AD 0 De katholieke kerk in de Amerikaanse staat Illinois heeft de namen van zeker vijfhonderd priesters en andere geestelijken achtergehouden die zijn beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen. Dat staat in een rapport dat de procureur-generaal van de staat vandaag heeft gepresenteerd.

Er was eerder een lijst vrijgegeven met daarop 185 namen van mensen die beschuldigd waren van seksueel misbruik van kinderen. Minstens vijfhonderd andere namen werden achtergehouden.

Er is vanuit de kerk niet genoeg gedaan om beschuldigingen van misbruik te onderzoeken, aldus het rapport. De politie en de Kinderbescherming werden in veel gevallen niet op de hoogte gebracht. Het is dan ook onduidelijk of het misbruik werd genegeerd, of zelfs door hooggeplaatste geestelijken onder het tapijt werd geveegd.

“Kerk niet in staat zichzelf onder de loep te nemen”

De kerk in Illinois is niet in staat om zichzelf onder de loep te nemen, schrijft procureur-generaal Lisa Madigan, en is dan ook niet de aangewezen partij om de “crisis rondom seksueel misbruik door geestelijken” op te lossen. De vierde termijn van Madigan eindigt binnenkort, maar haar opvolger heeft laten weten haar werk voort te zullen zetten.

Blase Cupich, bisschop van de stad Chicago en een vertrouweling van paus Franciscus, biedt namens de kerk zijn excuses aan slachtoffers aan. Hij praat samen met tientallen andere bisschoppen in februari met de paus over misbruik binnen de kerk.