Katholieke hulporganisatie ontslaat medewerker wegens "ongepast gedrag" ep

15 februari 2018

13u37

Bron: belga 0 De katholieke hulporganisatie Cafod heeft een medewerker wegens "ongepast gedrag" ontslagen. Reden is een incident bij een vroegere werkgever van de man, de organisatie Oxfam, in Haïti. Pas nadat Britse journalisten over klachten tegen de medewerker hadden bericht, was men zich bewust geworden van de feiten, zei Cafod-directeur Chris Bain. Waarover het incident ging, werd niet meegedeeld.

Cafod is een internationaal actieve hulporganisatie in Engeland en Wales.

Dit is niet het eerste geval. De Belg Roland Van Hauwermeiren (68) zorgde voor internationale verontwaardiging over seksfeestjes met jonge prostituees die hij de afgelopen jaren zou hebben georganiseerd in noodgebieden in Afrika en Haïti toen hij een leidende positie bekleedde bij Oxfam en andere hulporganisaties.

Na de Britse actrice Minnie Driver gaf ook de Senegalese zanger Baaba Maal zijn ontslag als ambassadeur van Oxfam. Wegens de "walgelijke gebeurtenissen" neemt hij afstand van de organisatie, zei hij vandaag. Andere ambassadeurs zijn onder anderen zangeres Annie Lennox en de groep Coldplay.

De Britse krant The Times had de voorbije dagen over seksorgieën van Oxfam-medewerkers en prostituees in Haïti en Tsjaad geschreven. Na het ruchtbaar worden van de incidenten stapte de Britse vicedirecteur van de organisatie, Penny Lawrence, op. Een vrouwelijke ex-manager van Oxfam had eerder gezegd dat enkele mannen van vrouwen seks hadden geëist als tegenprestatie voor hulp in noodsituaties en dat Oxfam daar niet consequent op had gereageerd.

