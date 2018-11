Kateryna (33) streed tegen corruptie en werd met zuur overgoten. Net voor ze stierf, deelde ze nog aangrijpende boodschap vanop ziekbed Karen Van Eyken

07 november 2018

17u50

Bron: BBC, Amnesty International 0 Drie maanden nadat ze het slachtoffer was geworden van een verschrikkelijke zuuraanval, is de prominente anticorruptie-activiste Kateryna Handzyuk overleden. Maar voor haar dood had ze nog een aangrijpende boodschap veil voor de wereld - en de Oekraïense autoriteiten in het bijzonder.

Na de aanslag op 31 juli voor haar woning in de zuidelijke stad Kherson liep Kateryna Handzyuk ernstige brandwonden en oogschade op. Ze kreeg een liter zuur over zich heen. Meer dan 40 procent van haar lichaam was verbrand. In een ziekenhuis in de hoofdstad Kiev onderging de activiste, die tevens gemeenteraadslid was in Kherson, maar liefst 11 operaties.

Op 4 november overleed ze. De exacte doodsoorzaak is niet bekendgemaakt maar lokale media berichtten dat een bloedklonter haar uiteindelijk fataal zou zijn geworden.

Haar dood afgelopen zondag veroorzaakte een lawine aan reacties op sociale media in Oekraïne, waarbij vele gebruikers zich geschokt toonden. Medestanders hielden een wake. Haar overlijden blijft het nieuws domineren.

Recent plaatste de activiste - die ook campagne voerde tegen het Russische separatisme - nog een video online die nu duchtig wordt gedeeld. Daarin spoorde ze de Oekraïners aan om te blijven strijden tegen ongebreidelde corruptie.

“Ik weet dat ik er niet goed aan toe ben, maar ik word tenminste behandeld”, zei ze. “En ik ben er zeker van dat het met mij veel beter gesteld is dan met de gerechtigheid in Oekraïne, omdat niemand zich daar om bekommert.”

Ze vervolgde: “Het afgelopen jaar waren er meer dan 40 aanvallen tegen burgeractivisten in Oekraïne. Wie gaf daarvoor de opdracht? Waarom werd het onderzoek naar de ware toedracht telkens gesaboteerd? Waarom moeten wij zo lijden?”

President Petro Poroshenko verklaarde zondag dat de aanvallers zullen gestraft worden. Vijf verdachten zitten al in hechtenis, maar velen vrezen toch een doofpotoperatie. Hoofdaanklager Yuriy Lutsenko heeft ondertussen ontslag genomen. De Oekraïense staatsveiligheidsdienst onderzoekt nu de zaak.

Het afgelopen jaar zijn in de Oekraïne inderdaad vele activisten aangevallen, zo bevestigt Amnesty International. Slechts enkele daders werden opgepakt en geen enkele opdrachtgever is opgespoord. “De autoriteiten onderzoeken een aantal individuele aanvallen, maar hebben geen oog voor het bredere patroon. Dat moet veranderen”, zo stelt de mensenrechtenorganisatie.

“De dood van deze onverschrokken activiste moet de Oekraïense autoriteiten aansporen met een geloofwaardig antwoord te komen op de vraag die iedereen bezighoudt: ‘Wie vermoordde Kateryna Handzyuk?’ Alleen een onpartijdig, effectief en transparant onderzoek kan daarop antwoord geven. In heel veel zaken ontbrak zo’n onderzoek. (…) De dood van Kateryna Handzyuk moet het keerpunt zijn waarop de autoriteiten moeten garanderen dat iedereen die activisten lastigvalt, intimideert of aanvalt wordt berecht”, aldus Oksana Pokalchuk, directeur van Amnesty Oekraïne.