Kate McCann sluit online merchandisingsite om Madeleine te zoeken, donaties geslonken tot bijna niks meer Joeri Vlemings

24 september 2018

23u20

Bron: Metro 2 Kate McCann, de mama van de verdwenen Britse peuter Madeleine, heeft een site afgesloten die geld inzamelde voor de zoektocht naar het meisje. De website bood T-shirts, posters en autostickers aan. Een andere fondswervingssite krijgt vandaag nauwelijks nog donaties. Terwijl er erg zware gerechtskosten boven het hoofd van de ouders van Madeleine hangen.

Volgens de moeder van Madeleine 'Maddie' McCann heeft ze "te veel verplichtingen en stress" om de bestellingen op de online shop te kunnen afhandelen. Je kon er T-shirts en andere zaken kopen met de beeltenis van Maddie en opschriften als 'Geef mij aub niet op' en 'Nog altijd vermist, nog altijd gemist'.

Ook werd bekend dat het officiële online fonds voor Maddie 'Leaving No Stone Unturned' nog amper schenkingen binnenkrijgt. Dat is volgens een bron dicht bij de familie al veel langer het geval. "Telkens als ze nog eens in het nieuws komt, zijn er altijd een paar donaties, maar geen grote meer", aldus die bron.

Maddie McCann verdween elf jaar geleden in het Portugese vakantieoord Praia da Luz. Ze was toen bijna vier. Haar ouders, Kate en Gerry McCann, hadden hun kleine kindjes alleen gelaten in het appartement terwijl ze even verderop iets gingen eten.

Tijdens de eerste maanden na de verdwijning van het meisje in mei 2007 liepen de schenkingen op tot meer dan 2 miljoen euro, waarvan zo'n 72.000 euro uit de merchandising kwam. In 2008 werd er 670.000 euro in het fonds gepompt en door de verkoop van Kates bestseller 'Madeleine' kwam daar nog eens 1,1 miljoen euro bij.

'Operation Grange', zoals de zoektocht naar Maddie genoemd wordt, loopt intussen al meer dan tien jaar. Eind deze maand zou het geld dat de overheid in het onderzoek stak, op zijn. Dan rest er voor Kate en Gerry nog zo'n 840.000 euro om een privédetective in te schakelen.

Maar het is niet zeker of al dat geld daarvoor zal kunnen aangewend worden. De McCanns zijn verwikkeld in een hard juridisch gevecht met de voormalige Portugese politiechef Goncalo Amaral. Die hadden ze aangeklaagd nadat hij Kate en Gerry had beschuldigd van het toedekken van de accidentele dood van hun dochtertje Maddie. Amaral werd vrijgesproken, maar de McCanns gingen in hoger beroep bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Als ze hun gelijk niet halen, dan moeten ze Amaral 480.000 euro betalen.