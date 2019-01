Katapulten ingezet om aapjes aan Taj Mahal weg te jagen na “ontvoering” van baby met dodelijke afloop jv

Bron: Telegraph, Reuters 0 De iconische Taj Mahal is tegenwoordig niet meer in te denken zonder de al bijna even bekende resusapen die er rondhangen, intussen zelfs al met zo’n 700. Bewakingsagenten zijn nu gewapend met katapulten om ze weg te jagen. In november “kidnapten” de apen zelfs nog een baby, die het niet overleefde.

Dagelijks komen zo’n 25.000 toeristen over de vloer in het 17de eeuwse monument in India. Honderden jaren geleden was de omgeving van Agra een wildernis, waar ook resusapen, familie van de makaak, leefden. Het zijn hun afstammelingen die nu in de buurt van het paleis toeristen lastigvallen. Ze zijn op zoek naar eten en slaan daarvoor georganiseerd toe in groepsverband. Maar van katapulten zijn ze blijkbaar bang. Ze gaan al lopen als ze bewakers nog maar met zo’n slingerwapen zien zwaaien.

In november vorig jaar griste een groepje apen nog een baby van amper twaalf dagen weg van de voedende borst van zijn moeder. De resusapen beten het jongetje en lieten hem achter op een dak in de buurt. Het kind overleed aan zijn verwondingen.

Een paar maanden eerder werden ook al twee Franse toeristen gebeten door de apen. Zij moesten een vaccinatie tegen hondsdolheid krijgen.

Bezoekers, vooral buitenlanders, gaan er al te vaak van uit dat de aapjes schattig en lief zijn. Ze zoeken zelf toenadering en worden dan plots besprongen.

Bewakingsagenten konden de dieren niet langer verjagen met geschreeuw of gebaren. De oplossing bleek de katapult te zijn. Drastischere maatregelen waren uit den boze, omdat de plaatselijke bevolking overwegend uit hindoes bestaat en die associëren de aapjes met Hanoeman, een godheid die ze aanbidden en die de gedaante van een sprekende aap heeft.

Ook in New Delhi in de buurt van het presidentiële paleis en van de kantoren van de premier en enkele ministeries zijn de apen een ware plaag geworden. Ambtenaren wandelen er behoedzaam door de grotachtige gangen van de zandstenen gebouwen uit het koloniale tijdperk, uit angst voor de verstopte apen die klaarzitten om hen aan te vallen.