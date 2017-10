Kat vermoord en opgehangen in tuin Ties Cleven KVE

13u19

Bron: AD.nl 3 Kim Wijgerse Amani, de kater van Kim, was sinds vorige week dinsdag vermist. Een horroravond. Zo kan afgelopen zondagavond omschreven worden voor Kim Wijgerse uit de Nederlandse stad Eindhoven. Haar kat Amani, die al een aantal dagen vermist was, bleek op walgelijke wijze te zijn vermoord. "Door kattenhaters", stelt Wijgerse zelf.

Buurtbewoners troffen de kat aan. Amani was aan een strop opgehangen in een tuin in Nederhoven, een straat in Gestel. Vlakbij werden daarna nog meer kattenvallen gevonden, laat Wijgerse weten.

De vrouw gaat aangifte doen bij de politie. "Zelf weten we voor 99 procent zeker wie het gedaan heeft. Dit mag andere katten niet gebeuren."