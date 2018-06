Kat-en-muisspel blijft aanhouden: Catalaanse separatisten weigeren om de koning nog te ontmoeten JM

22 juni 2018

17u54

Bron: Belga 0 De separatistische regionale regering van Catalonië wil de Spaanse koning niet meer ontmoeten. Koning Felipe VI heeft de "onderdrukking" van de Catalanen en "de vervolging van de voorstanders van onafhankelijkheid" goedgekeurd, zo motiveerde minister-president Joaquim Torra zijn beslissing vrijdag in Barcelona.

Torra zei dat hij de opening van de Middellandse Zeespelen in de Catalaanse stad Tarragona wel zou bijwonen, ook al houdt de koning de openingstoespraak. "Ik zal echter geen foto's met de koning laten maken", zei hij in het regeringspaleis van Catalonië. Voortaan wil hij niet meer deelnemen aan evenementen met de koning. Hij zal de 50-jarige monarch ook niet naar Catalonië uitnodigen.

Stabiliteit op het spel

Deze week hadden Torra en de twee vroegere minister-presidenten Carles Puigdemont en Artur Mas de koning om een ontmoeting gevraagd. Het koningshuis ging niet in op de vraag en speelde de brief aan de centrale regering in Madrid door.

Op 3 oktober 2017, twee dagen na het omstreden referendum over onafhankelijkheid van Catalonië, had het staatshoofd in een tv-toespraak gezegd dat de regionale regering met haar separatistische plannen "de economische en sociale stabiliteit van Catalonië en heel Spanje op het spel zette".

Torra's voorganger Puigdemont vluchtte na zijn afzetting naar België. Op 25 maart werd hij op grond van een Europees aanhoudingsbevel in Duitsland aangehouden. Het Duitse gerecht moet nu beslissen of hij aan Spanje wordt uitgeleverd.