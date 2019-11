Kat behoedt baby in extremis voor val van trap met ongelofelijke save KVE

13 november 2019

17u50

Bron: Facebook, 7s7 5 Wie van oordeel is dat een kat vooral onverschillig is en enkel aan zichzelf denkt, zal die mening toch moeten herzien na het bekijken van deze hartverwarmende video. In Colombia heeft een snoezig exemplaar namelijk een baby gered op onnavolgbare wijze.

De scène speelt zich af op 31 oktober in hoofdstad Bogota. Beelden van een bewakingscamera laten zien hoe een baby in de woning rondkruipt. Het kind is namelijk ontsnapt uit het parkje. Er is op dat moment geen volwassene in de buurt. En dan nadert de baby de trap. Oh help!

Gelukkig ziet de huiskat het allemaal vanop een afstand gebeuren en lijkt zich direct bewust van het gevaar. Het behendige dier aarzelt geen moment om razendsnel in te grijpen. Met een tijgersprong werpt de kat zich op de baby en verspert vervolgens de weg zodat het kleintje niet naar beneden kan storten.

De moeder merkt na thuiskomst dat haar baby niet meer in het parkje zit. Het is pas nadat ze de beelden van de bewakingscamera heeft bekeken dat ze begrijpt wat er tijdens haar afwezigheid is gebeurd. Wellicht is het gezin aan een drama ontsnapt.

DLore Álvarez beseft meteen dat ze haar viervoeter ongelofelijk veel dank verschuldigd is waarna ze zijn fantastische heldendaad roemt op Facebook. Daar werden de heldhaftige capriolen ondertussen al duizenden keren geliket, gedeeld, en van hartverwarmende reacties voorzien.