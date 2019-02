Karma bestaat: vrouw die hotel betaalde voor meer dan 100 daklozen tijdens polaire vortex in Chicago krijgt 50.000 dollar cadeau KVDS

07 februari 2019

11u10

Bron: CBS Chicago, Chicago Sun Times, Fox News 0 Een vrouw uit Chicago die tijdens de polaire vortex van vorige week haar hart liet zien voor de daklozen in haar stad, heeft een prachtige beloning gekregen. Candice Payne (34) boekte 72 kamers in een plaatselijk hotel, waardoor 122 daklozen niet op straat moesten slapen en temperaturen tot -49 graden moesten trotseren. Tijdens de populaire talkshow van Ellen DeGeneres kreeg ze daarvoor 50.000 dollar cadeau, omgerekend zo’n 44.000 euro.

Candice was te gast bij Ellen om te vertellen over haar goede daad. De projectontwikkelaar was op een van de ijskoude dagen van thuis aan het werken, toen ze opeens dacht aan de vele daklozen in de stad. En ze besloot om iets te doen zodat ook zij warm konden blijven. Haar eigen vriend was ooit dakloos geweest, dus ze wist hoe zwaar het kon zijn.

Hotels

Ze begon hotels te bellen om te zien of er nog ergens kamers vrij waren om de daklozen een onderkomen voor de nacht te geven en nadat ze bij heel wat zaken de deur had gekregen, slaagde ze erin om op eigen kosten een 30-tal kamers te boeken bij The Amber Inn. Daarna deed ze een oproep.





“Het is ijskoud en dodelijk weer”, schreef ze in een post op Instagram. “Ik heb 30 kamers geboekt voor de daklozen, maar ik heb hulp nodig om hen daar te krijgen. Tag iedereen die je kent die een bestelwagen heeft om hen te vervoeren. Ik zal jullie betalen voor jullie hulp.” Haar post ging al snel viraal en de hulp kwam van overal. “Het was echt geweldig”, zegt ze. (lees hieronder verder)

Een dag later zette ze ook een post op Facebook. “15 daklozen zijn al doodgevroren. Ik heb al 39 kamers voor hen geboekt, maar ik heb hulp nodig om nog meer te doen. Als je wil helpen: doneer een kamer en een maaltijd, het kost maar 70 dollar (62 euro, red.).” (lees hieronder verder)

Uiteindelijk kon ze 72 kamers boeken voor een periode van 5 nachten. Met het geld dat gedoneerd werd, kon ze ook kleren, verzorgingsproducten en levensmiddelen schenken. “We hebben in totaal 122 mensen kunnen helpen”, vertelde ze aan Ellen. “Er waren zwangere vrouwen bij, kinderen en mensen die net een operatie hadden ondergaan en uit het ziekenhuis kwamen.” (lees hieronder verder)

Nadat ze haar verhaal had gedaan, verraste Ellen haar met een cheque van 25.000 dollar van de supermarktketen Walmart. In tranen vertelde Candice dat ze het geld wil gebruiken om een vzw op te starten die daklozen een tijdelijk of permanent onderkomen kan geven. Daar was Ellen zo van gedaan, dat ze tijdens de pauze van haar show naar eigen zeggen opnieuw met Walmart belde en nog een tweede cheque van 25.000 dollar voor Candice loskreeg.

Pech

“Ik wil gewoon tonen dat daklozen ook mensen zijn en geen gestoorden zoals sommigen denken”, vertelde Candice nog in een interview met Fox News. “Ze kunnen gewoon pech gehad hebben in het leven. Dat moet gezegd worden. Er zijn trouwens heel wat mensen die niet ver verwijderd zijn van een bestaan als dakloze door de situatie waarin ze leven.” (lees hieronder verder)

De polaire vortex – waardoor ijskoude lucht van de noordpool naar het Midwesten van de Verenigde Staten vloeide – zorgde volgens de National Weather Service voor de laagste temperaturen in ruim 20 jaar in de regio. Het kwik daalde op sommige plaatsen tot -49 graden. Het noodweer eiste zeker 21 levens.