Karen aangevallen tijdens Tinderdate op Ibiza: “We hadden samen gegeten en dan knapte er iets” KVE

08 augustus 2019

18u44

Bron: News.com.au 16 Karen Sadler swipete naar rechts op Tinder tijdens haar vakantie op Ibiza. De Australische vrouw sprak af met een knappe man. Ze hadden een heerlijk diner, maar dan liep het uit de hand. Haar charmante date ging volledig door het lint. En Karen deelde in de klappen.

De vrouw uit Perth heeft in de Australische pers onthuld hoe haar romantische date vorige donderdag in een nachtmerrie is veranderd.

Karen botste op Tinder op het profiel van ‘Alain’. Op de datingapp presenteert hij zich als een advocaat en zakenman van 48 jaar oud die in Zwitserland woont en een diploma van Harvard heeft.

“Alain was charmant en professioneel, en ook een vader”, vertelde Karen die zelf moeder is. “We gingen samen iets eten op het terras van een visrestaurant. Het was heel gezellig en alles leek goed te gaan.”

Nadien gingen ze nog naar zijn vakantiedomein. Toen het tijd was om naar huis te gaan, bestelde Karen een taxi en nam haar handtas. Hij liep met haar mee naar de deur, maar in plaats van een afscheidskus volgde er uit het niets een brutale aanval. Zonder waarschuwing gaf hij harde klappen op haar hoofd. De vrouw viel vervolgens van de trap .

“Het was zo bizar, deze man veranderde van het ene moment op het andere in een monster”, verklaarde de vrouw. Gelukkig voor haar kwam haar taxi aan en snelde de chauffeur haar te hulp. Hij bracht haar naar het hospitaal. Daar was het verdict niet min: Karen had een hersenschudding opgelopen, een gezwollen oog en heel wat kneuzingen.

De Australische nieuwssite News.com.au kon het profiel van de aanvaller bekijken. Het toont een knappe man die ervan houdt om zijn vrije tijd op Ibiza door te brengen. “Ik ben een advocaat en zakenman die vijf jaar in Singapore en Hongkong heeft gezeten”, stond er te lezen. “Nu woon ik in Zwitserland.”

“Ik hou van lekker eten en rode wijn. Ik heb een vijfjarige dochter en nog steeds een goede relatie met mijn ex. Ik weet wat ik graag heb en wat ik wil.”

Tinder heeft ondertussen het profiel van ‘Alain’ verwijderd. Of de man voor zijn aanval vervolgd zal worden, is niet geweten.

Karen vertelde dat ze absoluut niet doorhad dat ze in gevaar verkeerde. “Ik was hier niet op voorbereid. Daarom vind ik het nu zo belangrijk dat je in een vreemd land aan iemand of zelfs meerdere mensen laat weten wat je van plan bent en met wie. Je moet altijd een noodnummer kunnen bellen.”