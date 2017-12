Kardinaal Bernard Law, spil in Amerikaans seksschandaal in kerk, overleden Redactie

08u55

Bron: Belga, The Guardian 0 AP Kardinaal Bernard Law in 2013. De Amerikaanse kardinaal Bernard Law is op 86-jarige leeftijd overleden in het Vaticaan. Law was aartsbisschop van Boston van 1984 tot 2002. Toen werd hij gedwongen op te stappen na het uitlekken van een groot misbruikschandaal in de Amerikaanse Kerk. Dat schrijft de Boston Herald vandaag.

In 2002 bracht de Boston Globe naar buiten dat Law rechtstreeks betrokken was bij het verzwijgen van seksueel misbruik door priesters. Zo zou Law priesters die van misbruik werden beschuldigd in bescherming hebben genomen door hen over te plaatsen zonder politie of ouders van slachtoffers op de hoogte te brengen. De onthullingen van de Amerikaanse krant leidden tot het grootste schandaal in de Amerikaanse katholieke kerk.

Uit studies en journalistieke onderzoeken is gebleken dat sinds 1950 meer dan 6.500 Amerikaanse priesters, zo'n 6 procent, beschuldigd zijn van het misbruik van kinderen. De Amerikaanse kerk heeft meer dan 3 miljard dollar betaald aan slachtoffers, om de zaken te kunnen klasseren.

Duizenden documenten wezen uit hoe Law en andere hooggeplaatsten in de kerkelijke hiërarchie steeds meer oog hadden voor de dader dan het slachtoffer. Uiteindelijk diende de aartsbisschop in 2002 zelf zijn ontslag in. Hij kreeg nog verschillende functies toebedeeld in het Vaticaan. Daar is de voormalige aartsbisschop overleden na een slepende ziekte, deelde de Heilige Stoel gisteren mee, weet The Guardian.

Over de onthullingen van de Boston Globe maakte Tom McCarthy in 2015 de film Spotlight, die het jaar nadien twee Oscars won.