Karamelkleurige gletsjers en oranjebruine smog: Australische bosbranden laten ook hun sporen achter in Nieuw-Zeeland

02 januari 2020

08u15

Bron: New Zealand Herald, Radio NZ, The Guardian, Twitter 0 De bosbranden in Australië laten nu ook hun sporen na in het duizenden kilometers verderop gelegen Nieuw-Zeeland. Het normaal witte ijs en sneeuw op de gletsjers in het Zuidereiland heeft vermoedelijk door de uit Australië afkomstige as- en stofdeeltjes een karamelkleur gekregen en de lucht is boven zowel het Noorder- als het Zuidereiland verontreinigd. Dat melden de Nieuw-Zeelandse media.

Near Franz Josef glacier. The “caramelised” snow is caused by dust from the bushfires. It was white yesterday pic.twitter.com/Ryqq685Ind Fabulousmonster(@ Rachelhatesit) link

Meteoroloog Chris Brandolino zegt in de Otago Daily Times dat het meeste weer Nieuw-Zeeland vooral bereikt vanaf het westen, waar Australië ligt. Op satellietbeelden is volgens hem duidelijk te zien dat de smog na het Zuidereiland gisteren, nu ook het Noordereiland bereikt. “Je kan duidelijk zien dat er een grote rookkolom is die over het Noordereiland ligt. Door de smog is de temperatuur in het hele land een paar graden gedaald.”

#Smoke from #Australia is thinning out further today as it now moves over the North Island of #NewZealand (combined with cloud too).



The main plume lies over the North Island for Thursday. A secondary weaker plume is covering a few parts of the South Island.



10:50am NZDT Jan 2: pic.twitter.com/LiUayB0qM2 WeatherWatch.co.nz(@ WeatherWatchNZ) link

Op nieuwjaarsdag kreeg het Zuidereiland al te maken met rook en smog die afkomstig is van de bosbranden in het zuidoosten van Australië. De rook dreef over de Tasman Zee duizenden kilometers als eerste naar het zuidelijkste deel van het Zuidereiland. De rook bedekte bergtoppen in Queenstown en zorgde voor mistige gelige luchten in de buurt van Cromwell. Tot in het noordelijker gelegen Christchurch werd een brandlucht geroken, de normaal spierwitte gletsjers kregen een karamelachtige kleur.

#NSWfires not only affecting NSW. #Queenstown covered in smoke. pic.twitter.com/UcBso5eD5Q Gemma P(@ gemmampaynter) link

Volgens de Nieuw-Zeelandse meteoroloog Tahlia Crabtree wordt die verkleuring waarschijnlijk veroorzaakt door het stof en de asdeeltjes die vanuit Australië neerdalen op de bergen en gletsjers. Over de langetermijneffecten op het fragiele ecosysteem in de bergen durfde de vrouw geen uitspraken te doen. “We hebben de beelden gezien, onder andere via onze eigen webcams, maar we kunnen daar voorlopig niets met zekerheid over zeggen.”

This the view from the top of the Tasman Glacier NZ today - whole South island experiencing bushfire clouds. We can actually smell the burning here in Christchurch. Thinking of you guys. 😢#nswbushfire #AustralianFires #AustraliaBurning pic.twitter.com/iCzOGkou4o Miss Roho(@ MissRoho) link

Oud-premier Helen Clark uitte haar bezorgdheid over het fenomeen op Twitter. “Hoe de tragedie van een land ook een ander beïnvloedt", schreef ze. “De impact van de as op de gletsjers op het Zuidereiland kan het smeltproces versnellen.”

Smeltende gletsjers

Er zijn meer dan drieduizend gletsjers in Nieuw-Zeeland, die sinds de jaren zeventig al bijna met een derde gekrompen zijn. Volgens gletsjerexperts kan het stof en de rook van de Australische bosbranden inderdaad bijdragen aan een versneld smeltproces van de sneeuw en het ijs op de gletsjers, vooral wanneer het niet koud genoeg is om nieuwe sneeuw te laten vallen.

The smoke from a continent scale fire disaster has crossed the sea -- New Zealand Twitter is flooded with images of orange skies above the South Island, and the smoke shows clearly in this view from space... 1/N pic.twitter.com/u7mJ8P7KPt Richard Easther(@ REasther) link

Zon oranjerode vlek

Vandaag kreeg ook het Noordereiland te maken met de rook. Mensen over het hele Noordereiland deelden via sociale media beelden van de rook, die ervoor zorgden dat de zon eruit zag als een vreemde oranjerode vlek.

Vanaf vrijdag zou de rook weer wegtrekken.

Dirty orange Waikato sunrise, thanks to the Australian fires pic.twitter.com/WiT91wUV4I Ethan Tucker(@ ethan_tucker) link

How one country's tragedy has spillover effects: Australian bushfires have created haze in New Zealand with particular impact on the south of the South Island yesterday & now spreading more widely. Impact of ash on glaciers is likely to accelerate melting: https://t.co/U3JRYkqL0F https://t.co/50ExGMdXR6 Helen Clark(@ HelenClarkNZ) link

