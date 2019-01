Kapster tijdens vrijpartij in dodelijke val gelokt: plastisch chirurg krijgt negen jaar cel SVM

29 januari 2019

18u41

Bron: Belga 0 Opmerkelijke rechtszaak in Duitsland: een fout gelopen vrijpartij heeft vorig jaar het leven gekost aan kapster Yvonne M. Omdat Andreas David Niederbichler (43) haar doelbewust in gevaar bracht, is hij nu veroordeeld tot negen jaar cel. De man werkte als plastisch chirurg, daarnaast voerde hij ook handoperaties uit.

De twee zouden elkaar leren kennen hebben via een datingsite. Bij een van de afspraakjes in zijn appartement in Halberstadt liep het echter mis. De vrouw wist niet dat Niederbichler cocaïne over zijn penis uitgesmeerd had. Toen ze hem oraal wilde verwennen, kreeg ze zonder het zelf te beseffen een overdosis. De flat van de dokter lag vlak bij het ziekenhuis waar hij werkte, maar hulp kon niet meer baten.

“Affaire al hele tijd aan de gang”

Volgens vrienden van Yvonne was de affaire al een hele tijd aan de gang. Ze zag hem naar verluidt zo graag dat ze op het punt stond om haar echtgenoot te verlaten.

Niederbichler was niet aan zijn proefstuk toe. Op het proces werd duidelijk dat drie vrouwen precies hetzelfde met hem meegemaakt hadden. Ze werden onwel na de ontmoeting, maar kunnen het gelukkig nog wel navertellen. De dokter werd uiteindelijk schuldig bevonden aan het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, met de dood tot gevolg.

“Gedachten verzetten, anders word ik gek”

De vader van het slachtoffer hoopte dat de dader levenslang zou krijgen. “Hij heeft haar twee keer geopereerd voor een peesontsteking, ze was dus ook zijn patiënte. Hij beloofde om onze dochter te genezen, maar nu is ze dood.”

Jürgen kreeg kort na de feiten een hartaanval vanwege de stress, nu loopt hij met twee stents in zijn lichaam rond. “Ik moet mijn gedachten verzetten, anders word ik gek. We hadden er nog kunnen mee leven als ze in een ongeval omgekomen was. Maar toch niet op deze manier...”