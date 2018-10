Kapster Merel (34) startte eigen zaak, blijkt ongeneeslijk ziek en heeft nu schuld bij de bank. Maar dan schiet de crowdfunding in gang Ine Cup

07 oktober 2018

18u35

Bron: BD.nl Je bent begin dertig, kapster in hart en nieren en al jarenlang is je grote droom een eigen kapsalon. Eindelijk waag je de stap, vind je het perfecte pand midden in de stad en open je dolgelukkig je eigen zaak. De zaken gaan meteen goed. Maar dan, na drie maanden, slaat het noodlot toe. Je blijkt ongeneeslijk ziek en hoort dat je misschien nog maar een paar maanden te leven hebt.

Dat overkwam Merel van Asselt (34) uit de Nederlandse stad Tilburg (Noord-Brabant), die zo’n twee weken geleden de verpletterende diagnose kreeg dat ze een ongeneeslijke vorm van kanker heeft, met uitzaaiingen in het hoofd. ‘Denk maar in maanden’ kreeg ze te horen van haar behandelend arts. Haar grootste zorg? Dat ze 40.000 euro schuld heeft waarmee ze het door haar gehuurde pand kon verbouwen, inventaris en producten kocht. Ze weet niet hoe die af te betalen en is bang dat ze haar dierbaren met een schuld opzadelt.

Vrienden van Merel startten meteen een crowdfundingsactie 'Van droom naar nachtmerrie' die ruim 25.000 euro opbracht. Maar de teller bleef steken, omdat iedereen die Merel een warm hart toedraagt inmiddels al heeft gedoneerd. Tijd voor meer actie, vond styliste Lonneke Nooteboom, al jarenlang bevriend met Merel.

Paniek

Nooteboom: "Ze belde me toen ik in de auto zat om het slechte nieuws te vertellen. Ze was in paniek. Niet omdat ze te horen kreeg dat ze heel snel doodgaat, maar omdat ze een schuld heeft. 'Hoe moet dat nou met m’n zaak? Ik kan mijn geliefden toch niet met mijn shit achterlaten. Ik heb hiervoor gekozen. Hoe moet ik dit nou doen?"

De styliste bleef niet bij de pakken zitten. Ze heeft zich, samen met andere vrienden en vriendinnen, voorgenomen dat Merel zich geen zorgen hoeft te maken over het geld.

Niet graag in de schijnwerpers

Daar Merel niet graag in de schijnwerpers staat, heeft Nooteboom samen met Maud, een andere vriendin van Merel, een filmpje ingesproken dat ze via haar eigen sociale media promootte. Verschillende Bekende Nederlanders zijn klant bij Nooteboom waardoor ze op Instagram een groot bereik heeft, met bijna 100.000 volgers.

Het filmpje van Nooteboom en Maud heeft de doneeractie een laatste duw in de goede richting gegeven: binnen een dag ging de stand van 25.000 naar 36.000 euro en later zelfs boven de 40.000 euro.

"Gehaald! Dank jullie wel!"

"Gehaald! Dank jullie wel! Mede dankzij jullie hebben we dit bereikt! Ik ben zo intens geraakt door zoveel lieve woorden en zoveel mooie kleine en grote donaties. Geen woorden voor!", laat de styliste weten na het bereiken van het doel.

Merel zette ongeveer een jaar geleden de grote stap naar een eigen zaak. Ze schreef een plan, ging naar de bank, kreeg een lening en ging op zoek naar het perfecte pand. Dat vond ze in de centraal gelegen Stadstraat. "Ze ging verbouwen en heeft heel veel gedaan om zo min mogelijk geld te hoeven lenen. Ze besteedde alleen uit wat moest, verder kreeg ze superveel steun van iedereen, omdat ze het haar zo gunden." De zaak liep meteen goed en Merel had het druk. "Ze was zo gelukkig en zo intens blij". Tot de laatste twee keren dat ze bij haar vriendin kwam om haar haar te laten doen.

Uitvalsverschijnselen

"Ze klaagde dat ze zich niet helemaal goed voelde, maar ze dacht dat het de stress was van de afgelopen maanden." Totdat ze uitvalsverschijnselen kreeg. Onderzoeken wezen uit dat ze een hersentumor heeft, het gevolg van uitgezaaide huidkanker. Er was geen remedie, kreeg ze te horen. Samen met haar vriend Timo en haar familie probeert Merel nu thuis het nieuws te verwerken. "Het is alsof ik naar een film kijk over mezelf", zei ze een week geleden nog tegen Nooteboom. "Ik kan het gewoon niet bevatten, snap er niets van."