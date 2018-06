Kapster (34) verdwijnt. En dan ontdekt politie dat haar assistente al op 33 verschillende plaatsen woonde en 18 aliassen had KVDS

03 juni 2018

11u37

Bron: CBS News, WPXI-TV, Heavy 0 “Het lijkt erop dat ze ergens voor op de vlucht is.” Dat zegt sheriff Bill Leeper van Nassau County in Florida over de assistente van een lokale kapster, die sinds zaterdagavond 12 mei spoorloos is. Joleen Cummings (34) werd voor het laatst gezien toen ze het Tangles Hair Salon in Fernandina Beach verliet en als snel trok haar collega Jenifer Sybert de aandacht van de speurders.

Het slachtoffer – een mama van drie – werd op 14 mei door haar moeder als vermist opgegeven. Ze was een dag eerder niet opgedaagd bij haar ex-man om de kinderen op te halen voor moederdag. Al snel vond de politie een hoofdverdachte. Op beelden van een bewakingscamera was te zien hoe de assistente van Cummings – Jenifer Sybert – op 13 mei om 1.17 uur ’s nachts de Ford Expedition van de vrouw parkeerde op de parking van een Home Depot in Yulee. (lees hieronder verder)

Toen ze verder spitten, bleek de assistente helemaal niet Jenifer Sybert te heten, maar Kimberly Kessler. Jenifer Sybert was de naam van een meisje dat 30 jaar gelden stierf in een autocrash in Duitsland en begraven ligt op een kerkhof in Pennsylvania. Meer nog, de vrouw zou sinds 1996 al in 33 verschillende Amerikaanse steden gewoond hebben, in 14 verschillende staten, en daarbij zou ze zeker 18 aliassen gebruikt hebben. Volgens de politie zou ze de laatste geweest zijn die Cummings levend zag. Ze werd aangehouden voor autodiefstal en de FBI stelde haar in staat van beschuldiging voor het bezit van een vals paspoort. Kessler weigert iets te zeggen en heeft een advocaat gevraagd. (lees hieronder verder)

“We weten niet waarom ze al die aliassen gebruikte en of ze al eerder betrokken was bij de verdwijning van iemand, maar het lijkt erop dat ze ergens voor op de vlucht is”, zegt sheriff Leeper, die ook meegaf dat de vrouw rijbewijzen heeft onder verschillende namen in vier staten. Ze zou eerder al gewerkt hebben als trucker, kapster, in restaurants en in een interimkantoor.

Ontvluchten

Kessler werd in 2012 zelf ook als vermist opgegeven door haar moeder, in Pennsylvania. De vrouw zei dat ze haar dochter al sinds 2004 niet meer had gezien. Volgens de staatspolitie zou Kessler echter op eigen initiatief vertrokken zijn, om haar familie en vrienden te ontvluchten. Haar moeder vertelde de speurders ook dat haar dochter aliassen gebruikte om zich te beschermen voor een ex-vriendje. (lees hieronder verder)

Een man die Kessler kende als kind vertelde WPXI-TV dat ze “een beetje vreemd” was. “Ze kon nooit lang een job houden en werd een aantal keer beschuldigd van stelen door een werkgever.” Een man die haar in 2011 een kamer verhuurde in Clearwater noemde haar dan weer “geheimzinnig”. (lees hieronder verder)

Volgens sheriff Leeper gaat de zoektocht naar Joleen Cummings intussen onverminderd verder, maar de autoriteiten lieten al weten dat ze bewijs vonden dat doet vermoeden dat de vrouw niet meer in leven is. Momenteel proberen ze de laatste uren van het slachtoffer te reconstrueren en meer te weten te komen over de achtergrond van de hoofdverdachte. Er is intussen al gezocht op een 40-tal locaties in Nassau County waar Kessler een band mee heeft. “We geven voorlopig niet meer details”, aldus de sheriff. “Geloof me, als we dat zouden doen, zou onze gemeenschap hier in shock zijn.”

Moeder

De moeder van het slachtoffer – Ann Johnson – dankte de politie en de pers al voor alle inspanningen die ze deden om haar dochter terug te vinden. Ze smeekte op een persconferentie vrijdag dat iedereen die info heeft over de verdwijning van haar dochter, zich zou melden bij de politie. “Het is nu al 20 dagen en de kinderen van Joleen missen hun moeder”, zei ze nog.