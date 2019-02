Kapsels zoals Kim Jong-un en T-shirts met portret van Trump: Vietnam bereidt zich in stijl voor op ontmoeting Trump-Kim AW

25 februari 2019

08u20

Bron: Al Jazeera 0 Hanoi, de hoofdstad van Vietnam, treft de nodige voorbereidingen om de Amerikaanse president Donald Trump en het Noord-Koreaanse staatshoofd Kim Jong-un woensdag en donderdag te ontvangen. Maar niet alleen de veiligheidsmaatregelen worden opgeschroefd, de commerce profiteert mee van de tweede Trump-Kim ontmoeting.

Cafeetjes en restaurants passen voor de gelegenheid hun menukaarten aan en serveren cocktails en maaltijden die omgedoopt werden tot de “vredesonderhandeling”. Winkels voerden massaal T-shirts in met daarop het portret van Trump of Kim. Wie niet kan kiezen tussen de twee koopt gewoon een T-shirt waarop beide leiders staan. Sleutelhangers, vlaggetjes en andere gadgets mogen natuurlijk ook niet ontbreken.





Maar het kan nog gekker: ook kapsalons vieren hoogtij en knippen bijzondere coupes die de bijzondere kapsels van Trump of Kim Jong-un moeten evenaren. Vietnam bereidt zich voor in stijl.

This Vietnamese barber will give you a Kim or Trump haircut for free ahead of the Hanoi summit. pic.twitter.com/0BrsiVE5Gt Al Jazeera English(@ AJEnglish) link

Intussen struinden de dubbelgangers van Trump en Kim Jong-un de straten in Hanoi af, enkele dagen voor de topontmoeting. Ze gaven zelfs al een interview waarna hen gevraagd werd om hun optredens te staken.



Boost voor toerisme

De Vietnamezen kijken niet alleen uit naar een positieve uitkomst van de vredesonderhandelingen tussen de Amerikaanse president en het Noord-Koreaanse staatshoofd, ze beschouwen de ontmoeting in hun land als een uitgelezen kans om Vietnam als land te promoten.

“Dit is een geweldige kans om Vietnam in de kijker te zetten als aantrekkelijke en veilige bestemming voor toeristen en investeringen”, aldus Phuong Hoa Nguyen, adjunct-directeur van het Vietnamees ministerie van Cultuur, Sport en Toerisme, Het mediacircus zal volgens hem getuige zijn van “een model van sociaaleconomische innovatie, vriendelijke mensen, een rijke culturele identiteit en heroïsche geschiedenis”.

Vietnam heeft een specifiek doel voor ogen. “We willen 18 miljoen internationale toeristen aantrekken in 2019. Dat doen we met het bescheiden promobudget van 2 miljoen dollar (1,8 miljoen euro)”, aldus de minister van Cultuur, Sport en Toerisme. Blijkbaar maakt een topontmoeting deel uit van het Vietnamese promobudget.

Denuclearisering

De nucleaire ontwapening van Noord-Korea staat nogmaals op de agenda tijdens de ontmoeting aanstaande woensdag en donderdag. Al toonde Kim Jong-un zich na een eerste ontmoeting in Singapore in juni bereid tot een “complete denuclearisering”, daar kwam voorlopig niet veel van in huis.

