Kapper van Cristiano Ronaldo doodgestoken in Zwitserse hotelkamer Olaf Heyblom

03 november 2019

15u51

Bron: AD.nl 2 De kapper van voetballer Cristiano Ronaldo en andere beroemdheden is doodgestoken in een hotelkamer in het Zwitserse Zürich. Het lichaam van Ricardo Marques Ferreira werd vrijdag met meerdere steekwonden door een schoonmaker op een bed aangetroffen. De Zwitserse politie meldde vanochtend dat het na een klopjacht een 39-jarige mannelijke verdachte heeft aangehouden.

Dat melden meerdere Portugese media, waaronder Correio da Mañha die de man de kapper noemt van de Portugese wereldster. Ferreira was een hairstylist en visagist en net als Ronaldo afkomstig van het Portugese eiland Madeira.

Geluidsoverlast

Meerdere hotelgasten hadden, enkele uren voor de vondst van het lichaam, bij de receptie geklaagd over het geluid dat te horen was vanuit de hotelkamer. Toen een schoonmaker de deur van de kamer opendeed, deed hij de gruwelijke ontdekking. Ook zijn er berichten dat het enorm naar alcohol stonk in de kamer. Over het motief van de verdachte is niets bekend.

Ferreira, bijgenaamd Cajó, verbleef twee jaar in de grootste stad van Zwitserland. In het zakenhotel sliep hij een week toen zijn lichaam werd aangetroffen. Hij werkte ook met meerdere Portugese modellen en actrices.

Recentelijk publiceerde Ferreira nog een foto uit 2015 op zijn sociale media waarin hij bezig was met het haar van de Juventus-aanvaller ter voorbereiding op een fotoshoot. Het management van Ronaldo heeft nog niet gereageerd op het overlijden.