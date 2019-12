Kapper snijdt per ongeluk kindje tijdens knipbeurt, mama rijdt hem aan mvdb

06 december 2019

11u11

Bron: CBS Sacramento - KRON-TV 4 Een ruzie tussen een moeder (28) en een kapper (63) is in het Californische Antioch woensdag totaal uit de hand gelopen. Na een felle ruzie kroop mama Ruby Delgadillo in haar auto en reed moedwillig zestiger Brian Martin aan. Die vloog door een winkelruit en liep een gebroken been op. De aanleiding? De knipbeurt van Delgadillo’s zoontje.

De kapper die al 29 jaar de Delta Barber Shop uitbaat, had per ongeluk een sneetje veroorzaakt in de nek (de rugzijde van de hals) van het jongetje. Martin verklaarde aan het lokale tv-station KRON-TV dat hij ongewild sneed omdat het kind niet stilzat en heen-en-weer bleef bewegen.

Met die uitleg was mama allesbehalve gediend. De ruzie ontaardde in een scheldpartij die buiten nog grimmiger werd. De vrouw ging compleet door het lint. Ze zette haar zoontje en nog een ander kind op de achterbank vast, nam plaats achter het stuur en reed met aanzienlijke snelheid opzettelijk op de kapper. Martin vloog door het glazen uitstalraam van de winkel, net naast zijn kapperszaak. De man liep een complexe beenbreuk op en onderging al een operatie. “Ze probeerde mij te doden”, zei Martin vanaf zijn ziekenhuisbed tegen de zender. Vrienden hebben een crowdfundingsactie opgezet.

Moeder en de twee kinderen vluchtten na de daad weg in een blauwe Toyota Prius bouwjaar 2006. Delgadillo wier zoontje een vaste klant is bij de Delta Barber Shop, wordt opgespoord. De politie kamde de buurten in haar woonplaats Brentwood uit, voorlopig zonder succes. De vrouw is alleen op de vlucht. Ze moet na de daad naar de grootouders van de kinderen zijn gereden waar ze hen heeft afgezet, weet CBS Sacramento. Delgadillo kwam al eerder met de politie in aanraking. De foto bij het opsporingsbericht dateert van een eerdere arrestatie. Het is niet duidelijk wat de vrouw toen had mispeuterd.